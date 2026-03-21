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Estanflación, la factura silenciosa de las crisis energéticas que pagan las familias

Cuando la economía se para y los precios no, el coste lo termina asumiendo toda la sociedad

Un hombre reposta en una gasolinera

Un hombre reposta en una gasolinera / EUROPA PRESS

Toño García

Toño García

La historia económica está llena de paradojas, pero pocas tan incómodas como la estanflación al ser una de esas situaciones en las que la lógica se rompe. La economía se enfría, el crecimiento se debilita y el desempleo aumenta, pero los precios siguen subiendo. Es, en esencia, la coexistencia de estancamiento e inflación, un fenómeno que durante mucho tiempo se consideró improbable.

El término fue acuñado en 1965 por el político británico Iain Macleod, en un contexto en el que empezaban a observarse tensiones económicas difíciles de encajar en los modelos tradicionales. Durante décadas, la teoría económica dominante sostenía que una economía débil tendería a contener la inflación. Sin embargo, la realidad terminó imponiéndose, especialmente en los años setenta, cuando las crisis del petróleo demostraron que podían coexistir precios al alza con una actividad económica en retroceso.

Cada repunte sostenido del precio del petróleo actúa como un impuesto silencioso sobre toda la economía. Eleva los costes de producción, encarece el transporte y termina filtrándose al precio final de bienes y servicios. Al mismo tiempo, reduce la capacidad de consumo de familias y empresas, enfriando la actividad

Hoy, ese viejo fantasma vuelve a asomar con fuerza en el horizonte. Las recientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio han reavivado la presión sobre los mercados energéticos. No es un asunto menor. Cada repunte sostenido del precio del petróleo actúa como un impuesto silencioso sobre toda la economía. Eleva los costes de producción, encarece el transporte y termina filtrándose al precio final de bienes y servicios. Al mismo tiempo, reduce la capacidad de consumo de familias y empresas, enfriando la actividad.

El detonante de la estanflación suele encontrarse precisamente en este tipo de perturbaciones externas. No nace de un exceso de demanda, sino de un encarecimiento de los costes que la economía no puede absorber sin consecuencias. El resultado es el doble deterioro de pagar más por casi todo mientras se genera menos riqueza.

Las consecuencias son profundas y silenciosas. Para las familias, la estanflación supone una erosión directa del nivel de vida. Los salarios rara vez crecen al mismo ritmo que los precios en un entorno de debilidad económica, lo que implica una pérdida continuada de poder adquisitivo. A esto se suma una mayor inseguridad laboral, ya que las empresas tienden a ajustar costes en contextos de bajo crecimiento.

Para las empresas, el escenario tampoco es favorable. Se enfrentan a un encarecimiento de insumos, una demanda más débil y una mayor incertidumbre. Esto reduce los márgenes, frena la inversión y obliga a replantear modelos de negocio.

Pero donde la estanflación revela toda su complejidad es en el ámbito de la política económica. Los bancos centrales se encuentran atrapados en la disyuntiva incómoda de que, si suben los tipos de interés para contener la inflación, corren el riesgo de agravar la desaceleración; si los bajan para estimular el crecimiento, pueden alimentar aún más las presiones inflacionistas.

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La estanflación no es un fenómeno frecuente, pero cuando aparece deja huella. En un mundo cada vez más expuesto a tensiones geopolíticas y disrupciones energéticas, conviene no perder de vista este riesgo. Porque cuando la economía se para y los precios no, el coste lo termina asumiendo toda la sociedad.

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