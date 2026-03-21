La resaca de los temporales
Estos son los 160 municipios extremeños con ayudas por los daños de las borrascas
El BOEpublica este sábado las poblaciones con acceso a subvenciones que cubrirán hasta el 100 % de los costes en los casos más graves y podrán ampliarse a nuevos territorios
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el listado de los 160 municipios extremeños que se beneficiarán de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar los daños causados por las borrascas de este invierno. En concreto, se trata de 63 localidades de la provincia de Badajoz y 97 de Cáceres.
Según recoge la resolución, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha establecido que las subvenciones a entidades locales cubrirán el 100% del coste de las actuaciones en los municipios incluidos en el anexo. Estas ayudas se destinarán a reparar daños en infraestructuras municipales, red viaria y sistemas de saneamiento y depuración de agua.
Además, el Ejecutivo ha previsto la posibilidad de anticipar hasta el 100% de la ayuda máxima, con el objetivo de agilizar la recuperación de los territorios más afectados. Para aquellos municipios con menor impacto, las ayudas cubrirán el 50% de los costes de reparación o reconstrucción.
La resolución se basa en la propuesta de la Comisión de Evaluación de las Delegaciones del Gobierno en Andalucía y Extremadura, teniendo en cuenta factores como la situación financiera de los municipios o la necesidad de evacuaciones.
El Gobierno defiende que los criterios aplicados han sido “objetivos y transparentes” y abre la puerta a incorporar nuevos municipios o zonas una vez se evalúe la magnitud definitiva de los daños.
Ayudas para particulares y empresas
Junto a estas medidas, los afectados podrán acceder a otras ayudas del Ministerio del Interior por daños personales, en viviendas, enseres o negocios, así como por desalojos.
En paralelo, la Agencia Tributaria ha habilitado ayudas específicas para autónomos y empresas de sectores como el comercio, la restauración y el hospedaje, que oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros, en función del volumen de operaciones. Para personas físicas, las ayudas ascienden a 5.000 euros.
Estas cuantías están exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, además de ser inembargables.
Nuevo plazo para localidades no incluidas
La resolución también contempla un mecanismo para los territorios que, pese a haber sufrido daños, no figuran en el listado. En estos casos, se ha abierto un plazo de un mes para solicitar ayudas ordinarias al amparo del Real Decreto 307/2005.
El Ejecutivo ha subrayado que el objetivo es garantizar que ningún municipio afectado quede sin cobertura, en un contexto marcado por uno de los episodios meteorológicos más intensos del invierno en la región.
Listado de municipios afectados
Provincia de Badajoz:
- Acedera
- Alange
- La Albuera
- Alconchel
- Almendral
- Arroyo de San Serván
- Barcarrota
- Benquerencia de la Serena
- Berlanga
- Bienvenida
- Bodonal de la Sierra
- Burguillos del Cerro
- Cabeza la Vaca
- Castilblanco
- La Codosera
- Don Benito
- Esparragosa de la Serena
- Esparragosa de Lares
- Fuente del Arco
- La Garrovilla
- Herrera del Duque
- Higuera la Real
- Jerez de los Caballeros
- La Lapa
- Magacela
- Medellín
- Mirandilla
- Montemolín
- Nogales
- Orellana la Vieja
- Puebla de la Calzada
- Quintana de la Serena
- Rena
- Ribera del Fresno
- San Pedro de Mérida
- Santa Amalia
- Siruela
- Táliga
- Tamurejo
- Torre de Miguel Sesmero
- Torremayor
- Valencia de las Torres
- Valencia del Ventoso
- Valverde de Leganés
- Valverde de Mérida
- Valle de Matamoros
- Valle de Santa Ana
- Villagonzalo
- Villanueva de la Serena
- Villanueva del Fresno
- Villarta de los Montes
- Zarza-Capilla
- La Zarza
- Valdelacalzada
Provincia de Cáceres:
- Abertura
- Acebo
- Acehúche
- Aceituna
- Ahigal
- Albalá
- Alcántara
- Alcuéscar
- Aldeacentenera
- La Aldea del Obispo
- Alía
- Almoharín
- Arroyo de la Luz
- Barrado
- Berrocalejo
- Bohonal de Ibor
- Brozas
- Cabezuela del Valle
- Cabrero
- Campo Lugar
- Cañamero
- Cañaveral
- Carrascalejo
- Casar de Cáceres
- Casas del Castañar
- Casas del Monte
- Casillas de Coria
- Castañar de Ibor
- Cedillo
- Cerezo
- Cilleros
- Conquista de la Sierra
- Coria
- Cuacos de Yuste
- La Cumbre
- Eljas
- Escurial
- La Garganta
- Gargüera
- Garrovillas de Alconétar
- El Gordo
- La Granja
- Guadalupe
- Guijo de Santa Bárbara
- Herrera de Alcántara
- Hinojal
- Holguera
- Hoyos
- Huélaga
- Jerte
- Ladrillar
- Malpartida de Cáceres
- Malpartida de Plasencia
- Mata de Alcántara
- Membrío
- Mohedas de Granadilla
- Monroy
- Moraleja
- Navaconcejo
- Navas del Madroño
- La Pesga
- Piedras Albas
- Pinofranqueado
- Portezuelo
- Rebollar
- Robledillo de Trujillo
- Robledollano
- Salvatierra de Santiago
- San Martín de Trevejo
- Santiago de Alcántara
- Santiago del Campo
- Santibáñez el Bajo
- Segura de Toro
- Toril
- El Torno
- Torrecillas de la Tiesa
- Torre de Santa María
- Torrejoncillo
- Torremocha
- Torrequemada
- Trujillo
- Valdecañas de Tajo
- Valdefuentes
- Valdehúncar
- Valdelacasa de Tajo
- Valdemorales
- Valdeobispo
- Valencia de Alcántara
- Valverde del Fresno
- Villa del Rey
- Villamiel
- Villar de Plasencia
- Zarza de Montánchez
- Zarza la Mayor
- Rosalejo
- Vegaviana
- Tiétar
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