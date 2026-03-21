Extremadura alerta de que el decreto por la guerra de Irán incluye "cambios" en el sistema eléctrico

La consejera de la Junta de Extremadura de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha afirmado este sábado de que el decreto-ley aprobado por el Gobierno de medidas para paliar el impacto de la guerra de Irán introduce "cambios" en el sistema eléctrico que el Ejecutivo autonómico va a estudiar. "Estamos un poco preocupados con ese tema que se ha metido en un decreto de crisis de Oriente Medio", ha señalado.

Morán, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado, ha explicado que su departamento tendrá que analizar y debatir las medidas y ayudas que contempla el decreto, aunque cree que son "insuficientes" puestos que están reducidas a un espacio temporal concreto a pesar de que no se sabe cómo se va a desarrollar este conflicto en Oriente Medio.

Las modificaciones

Además, ha acusado al Gobierno de haber aprovechado este decreto-ley para "introducir unos cambios en el sistema eléctrico, en la distribución de la potencia, de la capacidad y entre los diferentes tipos de proyecto". Su departamento ya se encuentra analizando estas modificaciones que "cambian las reglas del juego".

"Bienvenidas las ayudas, pero desde luego consideramos que van a ser insuficientes por el viso que tiene la guerra de continuar", ha manifestado la consejera. Cabe señalar que Morán ha participado este sábado en el Encuentro Anual del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz (COPITIBA).

En su intervención, ha destacado que Extremadura "está viviendo un momento decisivo" en el que se están sentando las bases de un modelo productivo cada vez más industrial, más tecnológico y en este momento "la ingeniería técnica es uno de los pilares fundamentales".

La consejera ha enumerado los proyectos estratégicos que están en marcha o en fases muy avanzadas como la fábrica de cátodos de Mérida, la primera planta de producción de films flexibles para envases en España o el proyecto 'Lusitanus', primer Centro de Procesamiento de Datos en Extremadura orientado a Inteligencia Artificial.

Además, ha resaltado que la energía es "un elemento imprescindible" y ha resaltado que Extremadura es "una potencia energética que produce más energía de la que consume", por lo que la región es "clave en el sistema eléctrico nacional". Pero ha añadido que la región no se conforma con producir, sino garantizar estabilidad, capacidad y futuro, por lo que ha defendido que "la continuidad de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz es vital".