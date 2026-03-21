Extremadura no se sube al alquiler 'exprés': menos del 10% de los pisos se alquilan en 24 horas

Extremadura no figura entre los territorios donde el alquiler vuela en cuestión de horas, pero eso no evita que el mercado siga tensionándose. Aunque menos del 10% de las viviendas arrendadas en la región a través de Idealista durante el cuarto trimestre de 2025 se alquiló en menos de 24 horas, la comunidad ha arrancado 2026 con el precio del alquiler en máximos históricos, según los últimos datos de Fotocasa.

En el mercado inmobiliario extremeño, el llamado alquiler 'exprés' todavía tiene una incidencia limitada, pero las rentas siguen subiendo con fuerza. En enero, el precio del alquiler alcanzó en Extremadura los 7,42 euros por metro cuadrado al mes, un 7,4% más que un año antes y el nivel más alto de toda la serie histórica en la comunidad.

En cuanto a la rapidez con la que desaparecen los anuncios del mercado, la provincia de Badajoz registró una tasa del 8% de pisos alquilados en menos de un día, mientras que en la de Cáceres el porcentaje se situó en el 6%. En las capitales, Badajoz alcanzó el 11% y Cáceres se quedó en el 4%, de acuerdo con los datos difundidos por Idealista.

Son cifras que, en todos los casos, quedan por debajo de la media nacional, donde el 15% de las viviendas alquiladas en el cuarto trimestre de 2025 no permaneció ni 24 horas en oferta. Es decir, Extremadura no reproduce aún la velocidad de los mercados más tensionados del país, pero sí empieza a acusar una presión creciente por la vía de los precios.

De los precios más bajos

De hecho, alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados en la región cuesta ya, de media, 592 euros mensuales, según Fotocasa. Pese a ese récord, Extremadura sigue siendo la comunidad con los alquileres más bajos de España en términos absolutos, con rentas que equivalen a la mitad de la media nacional y que se sitúan muy lejos de las de Madrid o Cataluña.

La evolución apunta, por tanto, a una tensión distinta a la de los grandes focos inmobiliarios. Mientras en ciudades como Barcelona o Girona el 36% de las viviendas se alquila en menos de 24 horas, y en Vitoria ese porcentaje alcanza el 30%, en Extremadura la presión no se traduce tanto en operaciones cerradas a toda velocidad como en un encarecimiento sostenido del mercado.

En esa misma línea, la capital pacense también ha marcado un máximo histórico en el precio del alquiler, con 8,21 euros por metro cuadrado al mes en enero. Cáceres, en cambio, se encuentra entre las provincias que han comenzado 2026 por debajo de los máximos alcanzados el pasado año.