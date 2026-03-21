Extremadura tiene las mejores previsiones de empleo de España para los próximos meses

Extremadura encara el segundo trimestre de 2026 dentro de la zona con mejores perspectivas de contratación del país, justo cuando la campaña de Semana Santa apunta también a un notable impulso del empleo en la comunidad. La región forma parte de la denominada área Sur -junto a Andalucía y Canarias-, que lidera las previsiones nacionales de contratación con una proyección neta del 35%, según el Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup, y al mismo tiempo encabeza el crecimiento porcentual de empleo ligado a la festividad cofrade, con 2.895 nuevos contratos previstos, un 17,8% más que el año pasado.

Este cruce de datos refuerza la idea de un arranque de primavera especialmente favorable para el mercado laboral extremeño. Por un lado, Extremadura se integra en la zona con mayor dinamismo de España entre abril y junio, mientras que por otro afronta una campaña de Semana Santa que mejora claramente la de 2025, cuando se firmaron 2.458 contratos.

El avance del Sur en el estudio de ManpowerGroup ha sido especialmente intenso. A comienzos de 2026, la previsión de empleo en esta zona era del 14%, de modo que el salto en apenas tres meses alcanza los 21 puntos. Si se compara con el segundo trimestre de 2025, cuando marcaba un 13%, la mejora es todavía más acusada.

Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup. / Manpower

De cara a los próximos meses, el 44% de las empresas del sur prevé aumentar plantilla, mientras que el 47% calcula que mantendrá su estructura sin cambios. Solo un 9% anticipa reducciones de personal. Detrás de este crecimiento se sitúan, sobre todo, la ampliación de las organizaciones, la puesta en marcha de proyectos concretos y la expansión hacia nuevas áreas de actividad.

Cabe destacar que el estudio de ManpowerGroup, elaborado desde hace más de 60 años con una metodología homogénea, analiza cada trimestre las expectativas de contratación a partir de entrevistas a 41.764 empresas públicas y privadas de 42 países y territorios. El índice se construye sobre una única pregunta relativa a cómo prevén las compañías que evolucione su empleo en el trimestre siguiente.

En Semana Santa

A este contexto general se suma ahora el efecto de la campaña de Semana Santa, que en Extremadura presenta unas expectativas mejores que las del pasado ejercicio. Según las previsiones de Randstad, la comunidad no solo supera la media nacional de crecimiento, situada en el 12,1%, sino que además lidera ese aumento porcentual en toda España.

La provincia de Badajoz concentrará el mayor volumen de contratación, con 2.025 nuevos empleos, lo que supone un incremento del 18,4%. En Cáceres se prevén 870 contratos, un 16,5% más. Pese a este repunte, Extremadura continúa entre las comunidades con menor volumen total de contratos, lejos de los grandes mercados turísticos y de servicios del país.

La hostelería volverá a ser el gran motor de esta campaña, con camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas entre los perfiles más demandados. También crecerá la necesidad de conductores, repartidores, personal logístico, guías turísticos y trabajadores vinculados al ocio, además de puestos de mayor responsabilidad como jefes de sala, coordinadores de eventos o encargados de restaurante.

Los factores

Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña, su secretario general, Javier Peinado, señaló esta semana a este diario que las previsiones son mejores que las del año pasado por varios factores: una Semana Santa más adelantada en el calendario, la expectativa de buen tiempo tras semanas marcadas por las borrascas y una oferta regional que combina naturaleza, patrimonio, gastronomía, precios competitivos, seguridad y el creciente atractivo de la Semana Santa extremeña.

La comparación con 2025 refuerza esa lectura. El pasado año, la climatología frenó parte del turismo rural y deslució algunas celebraciones, mientras que para esta campaña las expectativas son más favorables. En ese escenario, Extremadura arranca la primavera con un doble respaldo: el de formar parte de la región con mejores previsiones de empleo de España y el de liderar, además, el crecimiento de la contratación vinculada a Semana Santa.