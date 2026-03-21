El Gato con Jotas prepara en su pueblo el videoclip de su disco debut: "hay que situar a Extremadura y al cine extremeño en el lugar que merecen"

El folclore extremeño ya no suena como antes. O, al menos, no cuando pasa por las manos de El Gato con Jotas, el alter ego de Sergio Gómez, músico, folclorista y performer nacido en Peraleda de la Mata (Cáceres), que ha hecho de la mezcla entre tradición y electrónica una seña propia. Su propuesta, bautizada como "electrojota", fusiona jotas con bases de música electrónica, dance o reguetón, y convierte lo ancestral en un espectáculo contemporáneo, inclusivo y festivo.

Ahora, ese universo creativo da un paso más. El artista ha iniciado en su localidad natal el rodaje del videoclip del que será el single de su primer trabajo discográfico, previsto para esta primavera. Una producción que ha reunido a más de un centenar de personas entre equipo técnico y artístico llegadas de distintos puntos de España.

Un momento del rodaje en el Campo Arañuelo / Cedida

El rodaje se desarrolla en distintos espacios de Peraleda de la Mata, donde el paisaje, la identidad local y las raíces culturales no son solo decorado, sino parte esencial del relato. "Para mí, rodar cine en Extremadura, en mi pueblo, es un sueño hecho realidad", ha afirmado Sergio Gómez. El artista ha explicado que el proyecto "pone en valor el territorio, nuestras tradiciones y nuestras raíces" y que busca también "dar voz a muchas personas que durante años han estado en silencio".

Producción con sello extremeño

El videoclip, escrito por el propio artista, cuenta con la dirección de los cineastas extremeños Sara Moralo y Juan Antonio Moreno, este último reconocido con dos premios Goya y varias nominaciones a los Oscar. El equipo técnico se ha completado con profesionales procedentes de Extremadura, Madrid y Barcelona.

Moralo ha defendido el papel de este tipo de proyectos en el desarrollo del sector audiovisual regional. "Proyectos como éste contribuyen de manera muy importante a situar a Extremadura y al cine extremeño en el lugar que merecen", ha señalado. En su opinión, la industria ha estado durante años "injustamente relegada a la periferia".

Primer disco y gira

El rodaje forma parte del lanzamiento del primer disco de El Gato con Jotas, que verá la luz esta primavera y que consolidará su propuesta artística basada en la reinterpretación del folclore extremeño desde códigos contemporáneos. El artista ya trabaja además en una gira de presentación que arrancará en abril y recorrerá distintas ciudades de España.

Nicanor Gil

Trayectoria

El Gato con Jotas lleva años desarrollando un trabajo propio dentro de la música y la creación artística, con una propuesta muy ligada a lo popular y a la experimentación. Su trayectoria ha ido creciendo poco a poco, principalmente en circuitos culturales alternativos y espacios donde tienen cabida propuestas menos convencionales.

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A lo largo de este tiempo ha participado en distintos proyectos y colaboraciones, combinando música, palabra y escena. Su trabajo se caracteriza por una reinterpretación de lo tradicional desde una mirada actual, sin perder el vínculo con el territorio.