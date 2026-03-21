Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La mayoría se declaran satisfechos con el trato que reciben en Atención Primaria y en los hospitales, aunque son críticos con la financiación y el funcionamiento del propio sistema

El alcalde de Cáceres confirma que el 85% del suelo para CC Green está disponible, mientras que el resto requerirá expropiación forzosa, aunque hay voluntad de cesión. El diputado socialista César Ramos carga contra la falta de gestión de ayuntamiento y Junta

El Centro Cultural Las Claras de Plasencia exhibe una maqueta de corcho que reproduce la ciudad medieval, obra de Clemente Domínguez García, que muestra sus murallas, catedrales y entramado urbano intramuros en el siglo XII

Se han editado 1.000 ejemplares de la revista y 25.000 programas de mano, que estarán disponibles a partir del próximo martes

Noticias relacionadas

Han finalizado las infraestructuras básicas y varios equipos simultáneos trabajan en distintas calles del entorno para acelerar las intervenciones. Las lluvias han generado un retraso de más dos meses