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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Ocho de cada diez extremeños avalan a sus sanitarios, pero piden mayor organización
La mayoría se declaran satisfechos con el trato que reciben en Atención Primaria y en los hospitales, aunque son críticos con la financiación y el funcionamiento del propio sistema
Permutas y expropiaciones para desbloquear CC Green: el macro proyecto energético de Cáceres
El alcalde de Cáceres confirma que el 85% del suelo para CC Green está disponible, mientras que el resto requerirá expropiación forzosa, aunque hay voluntad de cesión. El diputado socialista César Ramos carga contra la falta de gestión de ayuntamiento y Junta
Plasencia se exhibe en miniatura: una maqueta de corcho revela su historia medieval
El Centro Cultural Las Claras de Plasencia exhibe una maqueta de corcho que reproduce la ciudad medieval, obra de Clemente Domínguez García, que muestra sus murallas, catedrales y entramado urbano intramuros en el siglo XII
La guía definitiva para la Semana Santa de Mérida 2026 ya está en la calle
Se han editado 1.000 ejemplares de la revista y 25.000 programas de mano, que estarán disponibles a partir del próximo martes
Las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz superan el 60% de ejecución
Han finalizado las infraestructuras básicas y varios equipos simultáneos trabajan en distintas calles del entorno para acelerar las intervenciones. Las lluvias han generado un retraso de más dos meses
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- El 'Imserso extremeño' amplía destinos: México, Tailandia y Egipto, entre los viajes con descuentos para mayores
- Llega el relevo de la ganadería extremeña: de empezar con cinco ovejas a encontrar futuro en el campo
- Los empleados públicos de Extremadura tendrán espacios de escucha y canales seguros de internet para plantear sus demandas