El nuevo jefe de la Guardia Civil de Extremadura recibe la faja carmesí de Oficial General

El recientemente nombrado general de Brigada Andrés Manuel Velarde, quien desempeñaba la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid y que se ha convertido en el nuevo jefe de la Tercera Zona del instituto armado en Extremadura, recibió ayer la faja carmesí de Oficial General, el sable y el bastón de mando, en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, presidido por el teniente general Luis Antonio Del Castillo Ruano, Mando de Operaciones.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, elogió la trayectoria de Velarde, que refleja "virtudes profesionales incuestionables, como el rigor, la disciplina, el sentido del deber, la capacidad de mando, la serenidad en la responsabilidad y un compromiso constante con la excelencia en el servicio".

Según recoge Efe, Sen destacó además que la dimensión profesional no es menos importante la humana, porque quienes dejan verdadero recuerdo no son solo quienes mandan bien, sino quienes saben hacerlo desde la cercanía y la humanidad y no solo quienes ostentan la autoridad, sino quienes inspiran.

Discurso emotivo

Ante integrantes del instituto armado, autoridades civiles y militares, Velarde pronunció un emotivo discurso en el que expresó su agradecimiento, recordó a sus antepasados también relacionados con la Guardia Civil, a su familia, cómo comenzó su carrera en la Benemérita y cómo se ha desarrollado su trayectoria hasta su próximo destino en Extremadura, tierra de su bisabuelo y su abuelo.

Cabe recordar que el Boeltín Oficial del Estado (BOE) publicó el 19 de febrero una orden el Ministerio del Interior por la que se nombraba para el Mando de la 3ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura, al General de Brigada don Andrés Manuel Velarde Tazón.

La designación se produjo a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y con la conformidad de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, tal y como recogía la orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Oficial de la Guardia Civil con una extensa trayectoria en el ámbito operativo y de mando dentro del Instituto Armado, Andrés Manuel Velarde Tazón ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1989 (49ª Promoción) y en 1994 obtuvo el empleo de teniente, iniciando así una carrera profesional marcada por la responsabilidad en unidades territoriales y especializadas.

A lo largo de más de tres décadas ha desempeñado destinos en el Grupo Rural de Seguridad, así como en áreas de investigación vinculadas a Policía Judicial y a la lucha contra el fraude y el contrabando. En el plano académico, es licenciado en Derecho y graduado en Administración y Dirección de Empresas.