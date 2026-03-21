Ocho de cada diez extremeños avalan a sus sanitarios, pero piden mayor organización

Extremadura se mueve en el Barómetro Sanitario 2025 entre dos planos que no siempre coinciden. La atención más cercana, la de la consulta diaria, sigue funcionando. El sistema, en cambio, muestra signos de desgaste. De hecho, a nivel nacional, la satisfacción global con la sanidad pública cae hasta el 6,02, el peor dato de la serie reciente y muy lejos del nivel previo a la pandemia. Más de la mitad de la población sigue considerando que el sistema funciona, pero crece el porcentaje de quienes creen que necesita cambios de calado.

El dato más sólido en Extremadura está en la Atención Primaria. Más del 80% de la población valora positivamente las consultas, lo que sitúa a la comunidad entre las mejor posicionadas en este indicador. Es el reflejo de un modelo que mantiene el peso del trato directo y la relación con los profesionales como principal activo. Pero esa buena percepción no es completa. El propio informe, elaborado por el Ministerio de Sanidad, advierte de que la puntuación media que otorgan los usuarios a la sanidad se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional. Se valora bien, pero con menor intensidad que en otros territorios. Su posición es intermedia, con fortalezas claras en la experiencia asistencial y debilidades en la estructura del sistema.

La cruz: acceso y espera

El contraste se hace especialmente visible en el acceso. Los extremeños esperan varias jornadas para conseguir cita en Atención Primaria, en línea con la media nacional, que supera los nueve días de demora. Solo el 21,8% logra ser atendido en el mismo día o al siguiente.

Sin embargo, Extremadura figura entre las comunidades donde más usuarios consideran que acceden a su médico cuando lo necesitan rápido. El 66,1% así lo afirma, solo por detrás de País Vasco y Murcia.

La situación se complica en la atención especializada, donde casi cuatro de cada diez pacientes esperan más de tres meses para acceder a una consulta. Este retraso explica en buena medida que las consultas hospitalarias sean el nivel peor valorado del sistema.

Sin embargo, los servicios más ligados a la atención directa de los sanitarios siguen sosteniendo la buena valoración global. Los ingresos hospitalarios alcanzan un 81,4% de opiniones positivas en el país, con puntuaciones especialmente altas en el trato recibido por médicos y personal de enfermería. Este patrón se reproduce también en Extremadura, donde el contacto con el profesional sanitario sigue siendo uno de los principales activos del sistema.

Falta coordinación entre niveles asistenciales

No obstante, el apartado que sitúa claramente a la comunidad por debajo de la media nacional es la organización del sistema. Solo el 44,3% de los ciudadanos valora positivamente la coordinación entre niveles asistenciales, frente a un 49,4% de promedio en el país.

A ello se suma una percepción más crítica de los extremeños sobre la financiación y el funcionamiento del sistema sanitario, en comparación con otras autonomías.

Por tanto, el Barómetro Sanitario 2025 deja una imagen clara en clave extremeña. La sanidad pública mantiene una base sólida de confianza en la atención directa al paciente, especialmente en Atención Primaria, pero pierde fuerza en su funcionamiento global.