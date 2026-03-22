La Antofobia o miedo a las flores

Ahora con la primavera y el desarrollo de las alergias, las personas desarrollan determinados síntomas como exceso de mucosidad, dolor y picor de garganta, estornudos, etc; sin embargo, la persona que tiene antofobia deriva de una experiencia traumática que provoca emociones negativas e intensas, se aprende a través del condicionamiento clásico.

El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que ocurre por la asociación de un estímulo que originalmente es neutro con otro que provoca una respuesta de miedo. Una persona puede haber tenido o sufrido una experiencia negativa cuando corría por un jardín lleno de flores, y el impacto de esta situación causa que las siguientes veces que se encuentra con una flor desarrolle una gran ansiedad y un miedo desproporcionado hacia la situación aparentemente inofensiva. Este aprendizaje se fija a la memoria emocional.

La memoria emocional es el proceso cerebral de aprendizaje y almacenamiento de información vinculada a respuestas fisiológicas y sentimientos intensos (positivos o negativos). Actúa como un ‘cemento’, que fija recuerdos significativos a largo plazo, a menudo perdurando aunque se olviden los detalles explícitos del evento. La memoria las fija produciendo sentimientos de anticipación y ansiedad generalizada.

Causas del miedo

Experimentar una situación traumática no solamente es la única causa de la aparición de la antofobia, sino que las fobias pueden aparecer por condicionamiento vicario. Por ejemplo, al ver una película de miedo en la que aparezcan rosas en escenas sangrientas del filme. De este modo, en nuestra mente se crea una asociación entre un estímulo que en principio no tenía una carga emocional muy significativa (flores) y otro que nos produce aversión, de modo que percibir lo primero hace que nos sintamos mal a causa de ese «recuerdo emocional».

Las fobias no responden a argumentos lógicos, en gran parte porque la emoción de miedo tiene que ver con el cerebro primitivo. En este sentido, algunos expertos afirman que las fobias se producen por asociaciones primarias y tienen una función de supervivencia, no por asociaciones cognitivas.

Síntomas Los síntomas de las fobias aparecen al imaginar o entrar en contacto con el estímulo que las producen, en este caso, las flores. La ansiedad y la evitación del estímulo son algunos de los síntomas más característicos; no obstante, las personas con fobia experimentan síntomas cognitivos, conductuales y físicos. Los síntomas cognitivos más característicos son el temor irracional, la angustia, los pensamientos catastróficos, la falta de concentración o la confusión. Es frecuente también que se presenten ideas intrusivas, y en general ‘imágenes mentales’, que causan un gran malestar y que aparecen en la consciencia de manera disruptiva, sin que se pueda hacer nada por evitarlo. La evitación del estímulo es el síntoma conductual más característico. Síntomas Físicos (Activación Ansiosa). Los cardiorrespiratorios: palpitaciones aceleradas, opresión en el pecho y sensación de ahogo o de falta de aire;síntomas neurológicos y motores: temblores, mareos, dolor de cabeza o sensación de inestabilidad; síntomas somáticos: sudoración excesiva, sequedad de boca y náuseas o molestias estomacales. Síntomas Conductuales (Evitación y Control). Evitación: huir de lugares donde haya flores (parques, floristerías), rechazar regalos florales o alterar rutas para no verlas. Ansiedad Anticipatoria: preocupación constante e intensa antes de ir a lugares donde podría haber flores. Respuestas de Pánico: reacciones desproporcionadas de miedo al contacto visual o físico con flores. Restricción Social: limitar actividades al aire libre o eventos sociales que incluyan decoración floral.

Estrategias de afrontamiento Terapia de Exposición Gradual: Consiste en enfrentarse progresivamente a las flores. Puede comenzar imaginando flores, luego viendo fotos, después viendo flores reales a distancia, hasta poder tocarlas, olerlas. Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): Ayuda a identificar y reemplazar pensamientos irracionales sobre las flores por pensamientos más racionales y adaptativos. Técnicas de Relajación: Ejercicios de respiración o meditación para manejar la ansiedad y los síntomas físicos cuando se está expuesto al estímulo fóbico. Hipnoterapia: En algunos casos, se utiliza para lograr relajación profunda y cambiar la respuesta del subconsciente ante la fobia. Medicación: Los fármacos antidepresivos o ansiolíticos, pueden usarse para casos puntuales como asistir a un evento con alto componente floral (por ejemplo, una boda) o en el manejo de ansiedad severa cuando coexisten otros trastornos. La decisión de usar medicación debe ser individualizada y supervisada por un profesional.

Para cualquier consulta sobre la antofobia se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com

La autora es terapeuta ocupacional en Badajoz