Cuatro municipios de Extremadura compiten en el 'Grand Prix' del vidrio

Cuatro localidades extremeñas compiten desde esta semana en un desafío que busca fomentar el reciclaje de envases de vidrio y reforzar el compromiso ciudadano con la sostenibilidad. La propuesta, impulsada por Ecovidrio, plantea una clasificación regional en la que no solo contará la participación institucional, sino también la capacidad de movilización social de cada municipio.

El formato del reto obliga a implicarse a distintos actores de la vida local. Vecinos, establecimientos hosteleros, centros educativos y servicios municipales de Coria, Zafra, Miajadas y Villafranca de los Barros tendrán que participar en varias pruebas sucesivas para que su localidad sume visibilidad y respaldo dentro de la campaña.

Para municipios de tamaño medio y con un tejido social muy vinculado a la vida de barrio, a la hostelería y a la actividad educativa, el desafío introduce además un componente de competición pública entre localidades extremeñas con perfiles distintos, desde cabeceras comarcales como Coria o Zafra hasta núcleos con fuerte peso agroindustrial como Miajadas o Villafranca de los Barros.

La hostelería abre el calendario del reto

La primera prueba, denominada 'Horeca Digital', comenzó el pasado lunes, 16 de marzo, y estará activa hasta el 14 de abril. En esta fase, los municipios deben movilizar a diez establecimientos, entre bares y restaurantes, para que suban una fotografía reciclando vidrio con la etiqueta de la campaña, según recoge la web del reto.

Se trata de una fase especialmente relevante porque sitúa a la hostelería en el centro de la acción. En Extremadura, donde el sector tiene un peso evidente en la economía local y en la vida social de las ciudades, este primer tramo del concurso mide la capacidad de cada ayuntamiento para activar a sus negocios y trasladar el mensaje del reciclaje a espacios cotidianos.

De los apoyos vecinales al papel de los colegios

La segunda prueba se celebrará entre el 15 de abril y el 14 de mayo bajo el título de 'Apoyo Interlocal'. En este caso, cada municipio deberá conseguir el respaldo digital de al menos cinco localidades vecinas, una mecánica que amplía el reto más allá del término municipal e introduce una dimensión comarcal.

Después llegará el turno de los centros educativos. Entre el 15 de mayo y el 14 de junio, el tercer desafío consistirá en lograr que un colegio realice un mural o una pancarta en apoyo a la candidatura de su municipio. La campaña busca así incorporar a la comunidad escolar y convertir el reciclaje en un mensaje visible también dentro del ámbito educativo.

Ese paso por las aulas no es menor. La participación de los colegios permite que el reto gane presencia en las familias y traslade el debate sobre la sostenibilidad y la separación de residuos a un terreno pedagógico, con una imagen más comunitaria y menos ligada solo a la gestión municipal.

Operarios, intervenciones urbanas y cierre institucional

El calendario continuará del 15 de junio al 14 de julio con una prueba centrada en la "implicación directa" de los operarios municipales. Después, del 15 de julio al 14 de agosto, cada localidad deberá ejecutar una intervención física significativa sobre el vidrio en un punto emblemático del municipio.

Ese momento puede resultar uno de los más visibles de toda la competición, ya que trasladará el reto al espacio público y permitirá identificar en cada localidad una acción concreta vinculada al vidrio y al mensaje ambiental de la campaña.

La fase final se desarrollará del 15 de agosto al 14 de septiembre. En ese último tramo, los ayuntamientos tendrán que lanzar mensajes institucionales oficiales de cierre y lograr una interacción "masiva" de la ciudadanía, según la información difundida por la organización.

Seis meses para medir compromiso ciudadano

Más allá del componente simbólico, "El Pulso del Vidrio" pone a prueba la capacidad real de los municipios para sostener durante medio año una estrategia de movilización social en torno al reciclaje. No bastará con una acción puntual: el diseño del reto exige continuidad, coordinación y presencia pública.

Para Extremadura, la iniciativa deja además una imagen de competencia positiva entre cuatro municipios de distintas comarcas que buscarán situarse como referencia regional en reciclaje de vidrio y participación ciudadana. El desenlace se conocerá tras la última fase de septiembre, cuando se cierre una campaña concebida para medir no solo la respuesta institucional, sino también el pulso social de cada localidad.