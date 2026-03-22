La ecuación del agua

Con la aparición de dicha ecuación, lo que hasta entonces era un conocimiento práctico basado en la pura experiencia que se trasladaba de los maestros constructores a sus aprendices pasó a ser explicado en términos físicos y matemáticos. Esto permitió a los ingenieros el diseño y construcción de infraestructuras hidráulicas más grandes y eficientes que tuvieron (y tienen) un papel fundamental en el desarrollo económico de los países.

La trama personal tras la ecuación es digna del guion de una serie de televisión e involucra a un padre, Johann Bernoulli, y su hijo Daniel, ambos afamados matemáticos y hugonotes, que eran capaces casi de sacarse los ojos por quedar uno por encima del otro como profesional más dotado. El caso más flagrante fue cuando, presentados ambos de manera independiente a unos reputados premios de la Academia de Ciencias de Francia en 1734, ésta decidió premiar a ambos ex aequo, lo que disparó la envidia del padre, incapaz de asimilar que su hijo y discípulo se hubiese puesto a su altura. La bronca del día que llegó la carta con la noticia tuvo que ser de dimensiones siderales, puesto que acabó con la expulsión de Daniel del domicilio paterno.

No fue éste el último enfrentamiento, ya que pugnaron con no muy buenas artes por figurar como el primero en desentrañar los misterios del movimiento de los fluidos, llegando a hacer desaparecer unos libros impresos enviados por Daniel a la Academia de las Ciencias de San Petersburgo para su revisión por colegas, falsificando fechas de publicación y un largo etcétera de comportamientos que, si ya son poco adecuados entre colegas, mucho menos entre padre e hijo. Si Johann publicó su libro de 'Hidráulica', Daniel hizo lo propio con el suyo denominado “Hidrodinámica”. Es curioso que ambas denominaciones se conserven hoy en día en los libros de texto.

En cualquier caso, parece que la enfermedad de la envidia venía de familia, ya que, Jakob Bernoulli, hermano de Johann, había torpedeado el traslado de éste a la Universidad de Basilea en la que estaba él con la intención de que no le hiciese sombra, especialmente por su estrecha relación con Leibniz. Un primor de familia, en definitiva, ya que ambos hermanos estuvieron lanzándose invectivas durante cuatro años a través de una prestigiosa revista académica de la época, a modo de red social del siglo XVII. Tras esto, los hermanos nunca volvieron a verse.

Curiosamente, el concepto de energía que tan asimilado tenemos hoy día no existía entonces. Se sospechaba que existía “algo” que producía el funcionamiento de las máquinas, la caída de los objetos lanzados hacia arriba, el vuelo de los pájaros y el movimiento de los fluidos y los sólidos y a ese algo se le denomino “vis viva” (traducido del latín, fuerza viva), que sería una especie de concepto predecesor de la mencionada energía.

La ecuación de Daniel Bernoulli comporta un curioso traslado de los conceptos de las leyes de Newton relativas a sólidos, leyes que por entonces ya tenían cincuenta años de vida, a los fluidos. Un antepasado lejano y relevante sería Arquímedes, con su más legendario que histórico ¡Eureka!, aunque su avance explicaba los principios de la hidrostática, pero no el movimiento de un fluido.

Otro antecedente más cercano a Daniel sería el gran Leonardo da Vinci, que ya había observado algunos hechos en los cauces de los ríos por los que paseaba, lo que le llevó a formular el principio de conservación de la masa con un argumento palmario por su sencillez: Si el mismo río en un lugar aguas abajo es más estrecho que aguas arriba (pongamos la mitad) entonces el agua tendrá que ir el doble de rápido para poder pasar la misma cantidad de agua en el mismo tiempo y que el río se mantenga fluyendo. Parafraseando a José Mota: Las gallinas que entran por las que salen (siempre y cuando no se acumulen dentro, claro).

Intuitivamente, lo que expresa la ecuación de Daniel Bernoulli es que el agua puede tener energía de tres formas distintas que pueden medirse en unidades idénticas para ser sumadas: Energía en forma de altura a la que se encuentra el agua (energía potencial), energía en forma de presión que tiene el agua (otra forma de ver la energía potencial prácticamente equivalente a la altura) y energía por la velocidad que lleva (energía cinética). La suma de los tres términos se denomina cota piezométrica y suele expresarse en metros de columna de agua, una unidad muy intuitiva. El agua fluye de mayor a menor cota piezométrica (“de arriba hacia abajo”) y lo hace más rápido cuanto mayor sea la diferencia entre ambas cotas, lo que abre la puerta a poder calcular los caudales circulantes por tuberías, canales, alcantarillados, etc. e incluso el flujo de sangre en nuestras venas o la inyección de gasolina en un motor de combustión, ya que estos principios físicos son universales para todos los fluidos.

Las minicentrales de generación de energía eléctrica a partir de la turbinación de caudales de agua es el ejemplo perfecto de cómo se hace un uso tecnológico de estos principios físicos convirtiendo la mencionada energía hidráulica del agua acumulada en un embalse en electricidad. Se trata, además, de una fuente renovable que, por si fuera poco, se ha mostrado de vital importancia para estabilizar el sistema eléctrico nacional tras el apagón de abril de 2025.

También, respondiendo a estos principios, los depósitos de agua potable se suelen ubicar en lugares altos (con mucha cota piezométrica) para que el agua baje hacia las viviendas que se encuentran más bajas (y con menor cota piezométrica) sin necesidad de ninguna bomba de impulsión: es la propia naturaleza la que se encarga de realizar este trasiego y lo hace, además, con unas condiciones de estabilidad y fiabilidad que ningún motor podría garantizar: La física está de nuestro lado. Más concretamente la hidráulica. O la hidrodinámica.

La otra cara de esto es que, para llenar el depósito ubicado en una zona alta puede ser precisa la utilización de equipos de impulsión del agua (bombeos), dependiendo a su vez de la cota piezométrica a la que se encuentre la fuente de agua potable. Estos equipos de bombeo suelen estar alimentados por energía eléctrica, lo que explica cuánto odiamos en nuestro sector los apagones… especialmente por un fenómeno denominado 'golpe de ariete' o waterhammer en inglés que puede tener consecuencias catastróficas para una conducción por el enfrentamiento entre la repentina modificación de las condiciones de flujo y la inercia que, como cualquier elemento material, tiene el agua y que tiende a mantener las condiciones preexistentes.

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*José Luis Castaño Cabañas es delegado en Cáceres de CANAL DE ISABEL II