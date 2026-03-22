Fondenex alerta del impacto del Rally Raid Portugal en zonas sensibles para el lince en Extremadura

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha expresado su preocupación por el desarrollo de la Baja TT Dehesa de Extremadura y del Rally Raid Portugal, cuyo recorrido atravesará varios términos municipales de la región, y ha advertido de los posibles efectos que esta prueba podría tener sobre espacios protegidos y especies sensibles como el lince ibérico.

Según ha señalado la organización en una nota de prensa, el trazado pasará por los municipios de Valencia de Alcántara, San Vicente de Alcántara, La Codosera, Alburquerque, Don Benito, Guareña, Oliva de Mérida, Villafranca de los Barros, Puebla de la Reina, Zafra, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Barcarrota y Villanueva del Fresno.

La asociación ha recordado además que la edición del año pasado se desarrolló, según su versión, por zonas en las que se habían liberado linces, entre ellos varias hembras reproductoras, y ha asegurado que aquella prueba ocasionó al menos dos incendios en los términos municipales de Manchita y Don Benito.

Petición de información a la Junta

FONDENEX ha indicado también que, de acuerdo con lo que le trasladó en su día la Consejería de Gestión Forestal de la Junta de Extremadura, los organizadores de la pasada edición no comunicaron previamente la actividad a este departamento, pese a que, según la organización, era una obligación legal, lo que derivó en la apertura de un expediente sancionador.

Cedido

En este contexto, la entidad ha subrayado que varios de los términos municipales afectados incluyen terrenos integrados en la Red Natura 2000 y albergan especies animales que comienzan en estas fechas su periodo reproductor, por lo que ha reclamado extremar las precauciones.

FONDENEX ha solicitado a las consejerías de Agricultura y de Gestión Forestal que aclaren si los promotores de la prueba han comunicado esta edición con suficiente antelación, si se ha previsto una vigilancia especial por parte de los Agentes del Medio Natural a lo largo del recorrido y si el rally discurre por áreas en las que se han liberado linces.

Advertencia sobre la responsabilidad

La organización ha advertido de que, a su juicio, la celebración de este tipo de pruebas en zonas ambientalmente sensibles puede entrañar riesgos para la fauna protegida. En ese sentido, ha mostrado su inquietud por la posibilidad de atropellos o afecciones directas sobre ejemplares de lince u otras especies protegidas.

En su comunicado, FONDENEX ha sostenido que, si se produjera la muerte de algún ejemplar como consecuencia del paso de los vehículos, la responsabilidad recaería sobre la Junta de Extremadura. La asociación ha vinculado esta advertencia al esfuerzo económico realizado durante años para la recuperación del lince ibérico, una de las especies más emblemáticas de la fauna peninsular.