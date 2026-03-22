La hidroeléctrica generó en febrero más que el resto de renovables juntas en Extremadura

La generación de las centrales hidroléctricas extremeñas sigue moviéndose en niveles de máximos. Después de que en 2025 obtuviese el dato de producción más elevado que se recuerda en década y media, el inicio de este ejercicio está siguiendo por esta misma senda, de forma que en sus dos primeros meses solo otra tecnología, la nuclear, ha tenido un mayor protagonismo dentro del ‘mix’ eléctrico extremeño que la realizada por las presas. Una relevancia que ha sido especialmente llamativa en el transcurso de febrero, con 28 días en los que los saltos de agua han inyectado a la red más que el resto de renovables juntas en ese periodo (fundamentalmente fotovoltaica, pero también solar térmica y eólica).

Mes más húmedo de la serie

El segundo mes del año fue en la región extremadamente húmedo, de acuerdo a la calificación otorgada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Eso significa que el promedio de las precipitaciones registradas en la comunidad autónoma fue superior a cualquiera de los valores que conforman el periodo de referencia, que es de tres décadas (1991-2020). Haciendo la media para todos los puntos de la comunidad, la precipitación en Extremadura durante este mes fue de 192,1 milímetros (o litros por metro cuadrado), volumen que representa un 344,9% del que se tiene como referencia para febrero (55,7 mm).

Una decena de borrascas

A Francis, que dio la bienvenida al nuevo año, le siguieron Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro. La decena de ‘vagones’ que integró el tren de borrascas sucedido entre enero y febrero fueron colmando los embalses extremeños hasta dejarlos por encima del 90%. Y eso después de haber aliviado muchos de ellos. El aumento del recurso permitió también sacar mucho mayor partido de los embalses con aprovechamiento hidroeléctrico, cuya potencia en Extremadura se concentra sobre todo en la cuenca del Tajo y la provincia de Cáceres.

El mes pasado, Extremadura generó un total de 2.347,4 gigavatios-hora (GWh), de los que 639 GWh (un 27,2%) tuvieron su origen en las turbinas de las hidroléctricas. Superando ese dato aparece únicamente la producción de la Central Nuclear de Almaraz, con 1.161,4 GWh que, en cualquier caso, fue un dato bastante menor que el de enero (1.501,4 GWh, un 22,6% menos). A inicios de marzo, Almaraz desconectó su unidad II por la elevada generación renovable que redujo los precios en el mercado mayorista y por la «inasumible carga impositiva» que soporta, aseguró entonces en una nota la planta cacereña. En los días previos estuvo operando, a una menor carga, lo que explica esta menor producción.

Menos fotovoltaica

Por detrás de las plantas hidráulicas queda la fotovoltaica con 461,1 GWh. Es alrededor de un 40% menos que en el mismo mes de 2025. A continuación, figuran la otra tecnología solar, la termoeléctrica, con 40,7 GWh generados, y los aerogeneradores, con 26,5 GWh. En relación a esta última, a pesar de la escasa implantación que tiene la éolica en la región (menos de cien megavatios de potencia instalada, todos en Plasencia), es significativo que respecto a febrero del año pasado prácticamente duplicase su aportación, muestra del impacto que tuvieron también los temporales en esta renovable.