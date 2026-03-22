Invierno mágico en Polonia

Varsovia, la capital, ofrece una mezcla de vida urbana moderna y casco histórico centenario, mientras que Bialystok, en el noreste del país, presume de una atmósfera más tranquila, naturaleza y arquitectura señorial.

Durante la Navidad, Varsovia se transforma. Las plazas del casco antiguo se llenan de luces y decoraciones, con grandes árboles navideños e iluminaciones que dan vida incluso a las frías tardes de invierno. Los puestecitos se instalan en lugares emblemáticos como la Plaza del Castillo o la Plaza del Mercado Viejo, donde uno puede probar dulces típicos, bebidas calientes o simplemente pasear mientras escuchas villancicos bajo la nieve que, cuando cae, acaba tiñendo todo de blanco, creando una postal invernal que parece salida de un cuento.

Caminar por Varsovia

Varsovia / EL PERIÓDICO

Caminar por las principales calles de Varsovia, como KrakowskiePrzedmiescie o NowySwiat, durante el invierno es una experiencia muy especial, con luces, música y el olor de la cocina polaca tradicional acompañando cada paso. A pesar de que muchos comercios y servicios pueden cerrar en estos días señalados, las plazas, mercados y eventos culturales mantienen un ambiente festivo. Bialystok es una ciudad con un carácter más regional, donde la Navidad se vive de forma más íntima, reflejando tradiciones del noreste de Polonia. Las calles del centro, aunque son menos turísticas que las de Varsovia, se iluminan con modestos adornos navideños y, cuando cae la nieve, el ambiente adquiere un encanto casi bucólico.

El tesoro de Bialystok

Bialystok / El Periódico

El Palacio Branicki y sus jardines nevados crean uno de los escenarios invernales más elegantes de la ciudad, con senderos blancos y esculturas que emergen de la nieve como si fueran parte de un cuadro barroco. Los habitantes de Bialystok abrazan la temporada con paseos por las zonas ajardinadas, visitas a cafés acogedores en el centro y festividades locales, que aunque no tan grandes como en una capital, tienen un encanto genuino que destaca la vida comunitaria. Las temperaturas en diciembre y enero suelen ser muy bajas, y la nieve puede persistir semanas enteras, invitando tanto a los locales como a los visitantes a disfrutar de cafés calientes, sopas tradicionales y largas caminatas por espacios históricos y naturales.

Tren Varsovia / Bialystok

Tren Varsovia / Bialystok / EL PERIÓDICO

Uno de los grandes aciertos del viaje fue desplazarnos en tren entre ambas ciudades. El trayecto dura alrededor de dos horas y resulta cómodo, puntual y muy agradable. A medida que el tren se aleja de la capital, los paisajes urbanos se transforman en campos abiertos, bosques y pequeños pueblos que ofrecen una estampa absolutamente hipnótica.

Recomendamos esta experiencia no solo por practicidad —evita carreteras heladas y preocupaciones logísticas— sino también porque permite disfrutar del paisaje con calma. Viajar en tren en Polonia es eficiente y económico, y en esta ruta concreta se convierte en parte esencial de la experiencia invernal.

Ciudad vieja de Varsovia

Ciudad vieja de Varsovia. / EL PERIÓDICO

El casco histórico, reconstruido con fidelidad tras la Segunda Guerra Mundial, es uno de los grandes símbolos de resiliencia europea. Pasear por sus calles empedradas permite entender la dimensión histórica de la ciudad y su capacidad para renacer. Las fachadas de colores, las murallas y las pequeñas plazas crean una atmósfera íntima incluso en pleno invierno. Durante la Navidad, la Ciudad Vieja se transforma en un escenario de cuento. Las luces cuelgan entre edificios, el árbol navideño preside la plaza y los mercadillos aportan aromas de vino caliente y dulces tradicionales. Si además cae nieve, el silencio amortiguado convierte el paseo en una experiencia casi cinematográfica.

Museo del Alzamiento

Museo del Alzamiento / EL PERIÓDICO

Este museo es imprescindible para comprender la identidad contemporánea de la capital polaca. A través de exposiciones interactivas, documentos originales y testimonios, el visitante se sumerge en la historia del levantamiento de 1944 contra la ocupación nazi. La narrativa es intensa, emotiva y profundamente pedagógica.

En invierno, dedicar unas horas a esta visita resulta especialmente recomendable: ofrece refugio del frío y una experiencia cultural profunda. Es un lugar que conmueve y ayuda a contextualizar todo lo que después se observa en la ciudad reconstruida.

Parque Lazienki

Parque Lazienki / EL PERIÓDICO

Este gran parque urbano es uno de los pulmones verdes de la capital de Polonia. En verano es vibrante y lleno de vida, pero en invierno adquiere un carácter casi romántico. Los senderos cubiertos de nieve, los lagos parcialmente helados y el Palacio sobre el Agua crean una escena de absoluta serenidad.

Caminar por Lazienki en un día frío permite descubrir una Varsovia más pausada. Es habitual ver a locales paseando envueltos en bufandas gruesas, disfrutando de la calma que ofrece el parque lejos del tráfico y el bullicio del centro.

Palacio Branicki

Palacio Branicki. / EL PERIÓDICO

Conocido como el “Versalles de Podlasie”, este palacio es el gran símbolo monumental de Bialystok. Su arquitectura barroca y sus jardines geométricos impresionan en cualquier estación, pero en invierno el conjunto adquiere un aire majestuoso y delicado al mismo tiempo.

Los jardines nevados, con esculturas emergiendo entre el blanco, ofrecen una de las imágenes más bellas del viaje.

Pasear por sus senderos en invierno es una experiencia tranquila y elegante, ideal para fotografías y momentos contemplativos.

Calle Lipowa y Ópera y Filarmónica de Podlasie

Calle Lipowa / EL PERIÓDICO

Lipowa es la arteria principal de Bialystok y el lugar donde late la vida cotidiana de la ciudad. A lo largo de esta calle se concentran iglesias, tiendas, cafeterías y edificios históricos que muestran la diversidad cultural de la región. En Navidad, las luces decoran la vía principal y los escaparates invitan a entrar para resguardarse del frío. Es un paseo perfecto para combinar patrimonio, compras y pausas gastronómicas en locales acogedores.

Este moderno complejo cultural contrasta con la arquitectura histórica de la ciudad y demuestra el dinamismo cultural de la región. Su programación incluye conciertos, óperas y espectáculos que enriquecen la visita, especialmente durante los meses fríos.

Asistir a un evento aquí añade una dimensión diferente al viaje: después de un día de paseos nevados, nada mejor que disfrutar de música o artes escénicas en un entorno cálido y contemporáneo.

Dónde dormir. Vip WarsawApartments (Varsovia)

Vip WarsawApartments (Varsovia). / EL PERIÓDICO

Estar alojados en estos apartamentos en pleno corazón de Varsovia resultó una muy buena experiencia. El edificio está situado en la zona de Grzybowska, a un paseo de muchas atracciones principales de la ciudad y con excelentes conexiones de transporte público. Los espacios en Vip WarsawApartments son modernos, amplios y muy bien equipados: con cocina completa, balcón y comodidades que hacen que te sientas como en casa incluso después de un largo día explorando la ciudad. Cabe destacar la limpieza, el confort y la ubicación excelente de este acogedor apartamento como puntos fuertes. Para nosotros fue algo realmente ideal porque después de caminar por las plazas iluminadas y sentir el frío navideño, regresar a un lugar cálido y bien equipado fue un auténtico alivio. Además, la zona está repleta de restaurantes, cafés y servicios, por lo que puedes pasear desde allí con facilidad, incluso en días de nieve intensa.

Hotel Podlasie (Bialystok)

Hotel Podlasie (Bialystok). / EL PERIÓDICO

Este hotel de Bialystok es un gran refugio tras explorar la ciudad con mucho frío. Su ubicación está bien conectada con el centro histórico de la ciudad, permitiendo llegar caminando a muchos de los puntos de interés recomendados. Durante nuestra estancia, apreciamos especialmente la comodidad de las habitaciones, el desayuno incluido y la amabilidad del personal, que nos dio ideas sobre rutas y lugares menos conocidos para visitar. El hotel Podlasie combina tradición con comodidad moderna, lo que hace que sea un punto ideal para descansar tras días fríos explorando la ciudad. Por la noche, el hotel ofrece un ambiente cálido y tranquilo, perfecto para relajarse. Además, la cercanía de cafeterías y locales gastronómicos alrededor permite que puedas extender tus paseos, incluso cuando la nieve cubre la totalidad de las calles.

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El autor es periodista apasionado de los viajes