La lista de mujeres extremeñas más esperada por fin ve la luz: ¿estás en ella?

La cuenta atrás ha terminado. La decimocuarta edición de la revista Mujeres que hacen Extremadura está a punto de ver la luz y, un año más, vuelve convertida en una de esas publicaciones que no solo se leen: se buscan, se comentan y se guardan. La publicación, a punto de cumplir los tres lustros, está editada por El Periódico Extremadura, de Grupo Prensa Ibérica, y cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura un año más. Con 100 páginas a todo color, repasa la trayectoria de 70 mujeres de muy diversos ámbitos, desde la empresa, la judicatura, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el diseño, el deporte o las bellas artes. Se entrega gratis con su ejemplar de El Periódico Extremadura el próximo domingo 29 de marzo.

Páginas de Mujeres que hacen Extremadura 2026. / EL PERIÓDICO

La maestría de Isabel Barrena

Esta edición la periodista que maneja con maestría el género de la entrevista es Isabel Barrena, experta conocedora de la realidad de la mujer extremeña y muy comprometida con todo su universo. En Extremadura ha trabajado como redactora en diversos medios de comunicación cubriendo información parlamentaria, política, económica, social y cultural. También en la región ha desarrollado su labor como asesora de comunicación y relaciones institucionales en la Junta y la Asamblea de Extremadura. Su firma aporta una mirada sólida, rigurosa y especialmente sensible a una publicación que se ha consolidado ya como cita imprescindible.

Porque la de las Mujeres que hacen Extremadura no es una lista cualquiera. Es la lista de mujeres más esperada, la que cada año pone nombres, rostros e historias al talento, al empuje y a la capacidad transformadora de tantas extremeñas. La que reconoce a mujeres que, desde ámbitos muy distintos, están dejando huella en la sociedad y construyendo presente y futuro.

Mujeres que hacen Extremadura repasa trayectorias interesantes. / EL PERIÓDICO

Apoyo de la Junta de Extremadura

Con el respaldo de la Junta de Extremadura, esta nueva entrega reafirma el compromiso de la revista con la visibilidad femenina y con la necesidad de seguir dando espacio a referentes que inspiran, abren camino y demuestran que en Extremadura hay mucho que contar cuando se habla de liderazgo, esfuerzo y superación.

La pregunta vuelve a estar en el aire ¿estás en Mujeres que hacen Extremadura 2026? ¿Forma parte tu nombre de esta edición? ¿Está el de alguien a quien admiras? ¿Aparece esa mujer que ha sabido abrirse paso, romper moldes o servir de inspiración a otras?

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Porque hay listas que ordenan nombres. Y hay listas que celebran historias. Mujeres que hacen Extremadura vuelve para recordar que detrás de cada nombre hay una trayectoria, una lucha y una contribución que merece ser contada.

Las mujeres de esta edición pertenecen a muy diversos ámbitos y disciplinas, / EL PERIÓDICO

Esta es la lista de las Mujeres que hacen Extremadura 2026

Candelaria Carrera, Ruth Camacho, Ana Belén Esteve Ruíz, Azucena Lucas, Beatriz Cáceres, Marina Hernández Campo, Cristina Capote, Pilar Vizcaíno, María Eugenia Garrido Gómez, Yolanda Sánchez, Jacobi Ceballos, Montaña Durán, Lidia Solana, Fernanda Escobar, Cristina Herrera, Laura García, Patricia del Amo, Elena Nevado, Montaña Ortaga Bejarano, Antonia Molina, Sonia Bedate, Esther Conejero, Paca Velardiez, María Teresa Rodríguez, Carolina Martín, Cristina Marcos Sarró, Virginia Gajardo, Patricia García, Julia Martín Herrero, Elena Nevado del Campo, María Ángeles Sánchez Arroyo, Olga Suárez Herranz, Mar García, Mariya Bakhovska, Montserrat Marcos Sánchez, Remedios Tierno, Isabel Muñoz Hernando, Rocío Maya, Marisa Caldera, Catalina Pulido, Leticia Mateos Nieto, Nova Barrero, María Elisa Fariñas, Isabel Rolán, Trinidad Nogales, Remedios Rodríguez Álvarez, María Llorens-Martín, Carmen de Matos, Irene Calle Izquierdo, Mariluz Castaño Parra, Adriana Fernández, Encarnación Lemus, Mamen Clavel, Silvia Garrido, Beatriz Maesso, Mujeres por Almaraz, Pepa Bueno, Remedios Cortés Salazar, Silvia Hanneman, María Jesús Rodríguez, Israel J. Espino, Emma Prieto, y Rossy Stylo, Lillith Sofyan, Jara Jiménez, Gema Gallego Escudero, Isabel Yinghua Hernández, Estefanía Fernández, Bea Parra, Maite García, y Marina Naranjo.

Recuerde. Reserve su ejemplar del 29 de marzo en su quiosco habitual.