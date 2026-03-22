Más de 35.000 extremeños viven ya en el extranjero, el equivalente a una ciudad como Almendralejo

Extremadura ha alcanzado los 35.315 residentes en el extranjero a 1 de enero de 2026, tras sumar 925 personas en un año, según la Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). El incremento interanual ha sido del 2,7%, una subida sostenida pero inferior a la media nacional, que se ha situado en el 5,1%.

La cifra da una idea del volumen que ha alcanzado la diáspora extremeña: ya equivale, en términos de población, a una ciudad como Almendralejo.

Extremeños en 70 países

Hay extremeños repartidos por hasta 70 países del mundo, aunque su presencia se concentra claramente en Europa, donde residen 22.672 personas. Francia (8.703) y Alemania (5.453) encabezan ese mapa, junto a otros destinos habituales como Suiza (2.185) o Portugal (1.611).

América es el segundo gran destino, con 11.847 extremeños. Argentina (4.711) destaca como principal foco, seguida de Brasil (2.080) y Estados Unidos (1.240), en un patrón que mezcla la emigración histórica con nuevas salidas.

La presencia es mucho más reducida en otros continentes. En África viven 223 extremeños, repartidos en países como Marruecos (116), Argelia, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Senegal o Sudáfrica. En Asia residen 292 personas procedentes de Extremadura, principalmente en Emiratos Árabes Unidos (63), China (45) y Japón (26).

Incluso en Oceanía hay huella extremeña: 281 personas, prácticamente todas en Australia y apenas una veintena en Nueva Zelanda.

El ranking, por tanto, sigue encabezado por Francia, principal país de residencia de los extremeños en el exterior (8.703 personas y prácticamente la misma cifra que el año anterior). Le siguen Alemania (5.453), Argentina (4.711), Suiza (2.185) y Brasil (2.080).

Cáceres sube más que Badajoz

Las dos provincias han ganado residentes en el extranjero, aunque con distinta intensidad. Cáceres ha registrado el mayor aumento relativo, con un 3,32% más, hasta las 20.366 personas (665 más que un año antes). En Badajoz, el incremento ha sido del 1,83%, hasta las 14.949, con 270 personas más.

El reparto provincial confirma además un mayor peso de la provincia cacereña dentro de la población extremeña asentada fuera de España.

Más mujeres que hombres y mayoría en edad laboral

Por sexos, las mujeres representan el 50,6% del total de extremeños residentes en el extranjero (17.889), frente a los hombres, que suman 17.426.

Por edades, el grupo más numeroso es el de 16 a 64 años, con 21.977 personas (62,2% del total). A ellos se añaden 3.877 menores de 16 años y 9.461 mayores de 65.

Extremadura crece, pero menos que España

Aunque la comunidad ha sumado residentes en el exterior, el ritmo ha sido más moderado que el del conjunto del país. En España, la población con nacionalidad española residente en el extranjero ha alcanzado las 3.202.002 personas a 1 de enero de 2026, tras aumentar en 156.036 durante 2025.

Ese crecimiento ha estado impulsado en gran medida por las nuevas inscripciones de personas nacidas fuera de España, que han representado cuatro de cada cinco altas registradas en el PERE el pasado año.

¿Por qué se marchan?

La salida de extremeños al extranjero responde a una combinación de factores que se ha mantenido en el tiempo. A la emigración histórica, especialmente hacia países europeos y América Latina, se suman en las últimas décadas nuevos movimientos ligados a la búsqueda de empleo y mejores oportunidades laborales, sobre todo entre población joven y cualificada. A ello se añade el efecto de la descendencia: muchos de los inscritos en el exterior no han nacido en España, sino que son hijos o nietos de emigrantes que han adquirido la nacionalidad, lo que explica parte del crecimiento sostenido de la población extremeña fuera del país.

Radiografía nacional

La población española residente en el extranjero ha aumentado un 5,1% durante 2025 y se ha situado en 3.202.002 personas a 1 de enero de 2026. Por continente, el 60% reside en América, el 36,4% en Europa y el 3,6% en el resto del mundo.

Los países con mayor número de españoles son Argentina (543.971), Francia (329.548) y Estados Unidos (236.394). Además, Argentina, México y Estados Unidos han sido los países que más han incrementado su población española en el último año.

Uno de los datos más relevantes es que cuatro de cada cinco nuevas inscripciones en 2025 han correspondido a personas nacidas fuera de España.