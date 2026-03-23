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Más de 2.600 alumnos extremeños de 48 centros viajarán con el programa Rutas Culturales por Extremadura

La Consejería de Educación impulsa itinerarios formativos por patrimonio, historia, arte y naturaleza

Un profesor da clase a sus alumnos

Un profesor da clase a sus alumnos / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional coordina este curso el programa ‘Rutas Culturales por Extremadura’, en el que participan más de 2.600 alumnos de 48 centros de Secundaria y Educación Permanente de Adultos. La iniciativa ofrece al alumnado una experiencia educativa enriquecedora, que permite conocer de primera mano la diversidad cultural de la región y fomenta un aprendizaje vivencial, dinámico y atractivo.

Cada centro ha diseñado su propio itinerario, centrado en aspectos culturales, artísticos, patrimoniales o literarios previamente trabajados en el aula. Entre los recorridos propuestos se incluyen visitas a espacios emblemáticos como Badajoz, Trujillo, Almendralejo, Hornachos, Llerena, Jerez de los Caballeros, Mérida, Cáceres o La Vera. Además, se contemplan rutas temáticas que abordan la huella histórica de Carlos V en Yuste, el Romanticismo a través de Carolina Coronado y Espronceda, o el patrimonio vinculado a ‘El Lazarillo de Tormes’.

El programa también incorpora experiencias en espacios singulares como Los Barruecos y el Museo Vostell, así como recorridos por enclaves de gran valor natural, incluyendo el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Estas rutas permiten que los estudiantes conecten con la historia, el arte y la naturaleza de la región de forma directa y participativa.

Más que visitas

El objetivo de las rutas culturales va más allá de recorrer lugares: se busca reforzar los conocimientos adquiridos en el aula y presentarlos de manera atractiva mediante entornos experimentales y visuales. Además de fomentar la formación artística, literaria, científica, cultural, histórica, medioambiental y social, el programa promueve el desarrollo integral de los estudiantes, estimulando la curiosidad, la participación activa y la interacción con su entorno.

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Entre los objetivos pedagógicos destacan potenciar las competencias comunicativas y lectoras, fomentar el trabajo cooperativo y la convivencia, y promover la autonomía, la responsabilidad y la solidaridad del alumnado. El programa, dotado con un presupuesto de 30.000 euros, se prolongará hasta finales de mayo.

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