Antonio Macías, rector de Uninde: "No hemos venido a competir con la UEx, sino a complementarnos"

Antonio Macías, es el encargado de poner en marcha el proyecto de la primera universidad privada de Extremadura, ¿cómo avanza dicho proyecto?

Estamos en la fase, prácticamente, de comienzo. Ya tenemos un edificio que se ha comprado recientemente en la avenida Antonio Masa Campos y tenemos los terrenos para la construcción de lo que sería el campus. Estamos inmersos en la fase de contratación de profesorado, de estructurar programas y pendientes de la evaluación de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) para las titulaciones.

Hace unas semanas se conocía esa primera sede de Uninde en la avenida Antonio Masa Campos de la que habla, tras el acuerdo con Fundación CB, ¿cómo avanza ese proceso?

Está bastante adelantado. Está adjudicado y estamos pendientes únicamente de la adaptación y la reforma interna para lo que será el centro embrionario de la gran institución que será cuando nos vayamos al otro espacio de la avenida de Elvas. Aquellos terrenos están pendientes de permisos para empezar la obra. Las obras se van a comenzar de manera inminente.

¿En qué punto se encuentra la evaluación de ANECA?

Tenemos ya confirmación oficial de que nos van a pasar los primeros informes, que lógicamente siempre tendrán algo que corregir. Nuestra apuesta es comenzar en el curso 2026-2027. Sería muy importante no solo desde el punto de vista académico, sino también social y económico, por el impacto en contratos, llegada de alumnos y personas que vendrían a vivir a Extremadura. Según nos dicen, hay informes terminados y solo falta que nos los comuniquen. Creo que en un periodo no muy largo se tendrá el visto bueno para el comienzo real. Todos sabemos que este proyecto va a colocar a Extremadura con una inversión tan importante, con una cantidad de grados, de máster, que probablemente haga de esta zona un centro de referencia en el suroeste europeo.

¿Cuáles van a ser las titulaciones con las que arranquen?

No te puedo decir exactamente las titulaciones porque depende de lo que nos autoricen. Solo falta el informe de ANECA y que la Junta diga vamos para adelante. Lo que sí tenemos perfilados son tres bloques de enseñanza: Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura y la parte de Empresas. Dentro de ellos hay solicitadas titulaciones como Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Ingeniería e Informática.

Y para poder impartir todas estas titulaciones se necesitan docentes, ¿se desarrolla la fase de la contratación?

Está bastante adelantada esta fase. Se están haciendo entrevistas, recibiendo currículum, clasificándolos y se ha tomado contacto con profesores que cumplen los requisitos. Eso también tendrá un impacto social y económico, porque esta gente va a buscar pisos y eso se verá reflejado en la ciudad y en la actividad diaria que pueda generarse a su alrededor, tanto en vivienda como en servicios.

¿De dónde llegarán los profesores?

Uninde está abierta. Una de sus premisas es la internacionalización. Estamos abiertos a que venga talento, a retener talento de aquí y a traer talento de fuera. A mí siempre me ha dado pena que alumnos míos que hoy ocupan altos cargos en empresas o instituciones no pudieran quedarse en Extremadura. Por eso estamos dispuestos a retener el talento de aquí. Además, al ser una universidad internacional, con centros en otros países, puede haber un flujo de formación con Chile, Estados Unidos, España y otros lugares para formarse y retornar aquí.

Hablaba de su pasado muy reciente en la Universidad de Extremadura. ¿Cuáles son las relaciones con la UEx?

Estoy eternamente agradecido a la Universidad de Extremadura porque soy extremeño, me he formado en ella, he investigado en ella y creé un grupo de investigación hace 30 años. Ese grupo funciona muy bien, tiene proyectos muy ambiciosos y he conseguido unas 15 patentes. Como rector estoy dispuesto a colaborar y creo que seguiré colaborando con muchos grupos de la UEx. No hemos venido a competir con la Universidad de Extremadura, sino a complementarnos. Si vamos juntos, todo repercute en Extremadura. Me preocupa mi tierra y creo que sería un error muy grande que hiciéramos caminos separados. Tenemos las manos y las puertas de la universidad abiertas a cualquier colaboración, tanto a nivel personal como académico.

¿Cuáles son las ventajas de Uninde?

La primera es la retención del talento. La segunda, traer talento para elevar el nivel de conocimiento. Después, el impacto social y económico que puede suponer para la mediana empresa, para la construcción y para la necesidad de más viviendas. Y, socialmente, creo que va a significar una elevación del nivel de conocimiento y de las capacidades de quienes terminen sus estudios para emprender e innovar. Creo que son muchos beneficios.

Anunciaron un sistema de becas, ¿cómo va a funcionar?

Mucha gente cuando habla de universidades privadas piensa en élite, pero no. Esta universidad nace con la vocación de que no se quede ningún talento sin estudiar por el tema económico. El sistema de becas y financiación va a permitirlo. Ahora mismo se está elaborando todo el proceso. Estas ayudas valorarán la situación económica, las notas, las posibilidades de venir o el alojamiento, entre otros aspectos.

Y personalmente, ¿cómo afronta el reto de dirigir este macroproyecto pionero en la región?

Me ha costado, no por el proyecto, que me encanta, sino porque yo ya tenía un proceso académico totalmente completado. Seguía investigando porque me apasiona y porque tenemos proyectos muy interesantes que quiero terminar aquí también. Pero a mí siempre me han gustado los retos y este es muy importante. Creo que puede ser muy beneficioso para Extremadura. Es un proyecto tan bonito y ambicioso que cuando empiece a dar fruto nos vamos a alegrar y me gustaría que siempre dijeran: el primer rector fue extremeño, apostó, se implicó en un proyecto con ilusión y hemos llegado a puerto.