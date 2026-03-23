Blanca Martín y Sánchez Cotrina sellan una candidatura única a pocas horas de la entrega de avales para las Primarias del PSOE

Blanca Martín Delgado y Álvaro Sánchez Cotrina han unido fuerzas para articular un proyecto común dentro del PSOE de Extremadura, en un movimiento que se produce en la antesala de la presentación de avales prevista para este martes. Ambas precandidaturas han acordado confluir en una única propuesta encabezada por Sánchez Cotrina, en lo que han definido como una respuesta al sentir mayoritario de la militancia.

La decisión se ha fraguado tras semanas de contactos y conversaciones con agrupaciones locales en toda la región. Según han trasladado, ese proceso de escucha activa ha dejado un mensaje claro: la necesidad de reforzar la unidad interna del partido y construir una alternativa sólida ante los próximos ciclos electorales. En ese contexto, han señalado que han optado por anteponer el interés colectivo a cualquier aspiración individual.

Cabe destacar que estas dos precandidaturas representan a la provincia de Cáceres, frente a los otros dos candidatos, Soraya Vega y Ramón Díaz Farias, que pertenecen a la agrupación de la provincia de Badajoz.

Un acuerdo en la antesala de los avales

El paso se ha dado en un momento clave del calendario interno, con el inicio este martes del proceso de recogida y presentación de avales. La confluencia busca llegar a esa fase con una candidatura cohesionada, evitando la fragmentación del voto interno y reforzando las opciones de consolidar un liderazgo claro dentro de la organización socialista extremeña.

Ambas partes han defendido que el acuerdo responde a la necesidad de afrontar con garantías los retos inmediatos del partido, tanto en el plano orgánico como en el electoral. En este sentido, han enmarcado la unión en una estrategia más amplia que pasa por reconstruir la confianza de la militancia y proyectar una imagen de estabilidad hacia el exterior.

Proyecto “transversal” y territorial

El nuevo proyecto se ha definido como una propuesta “transversal, intergeneracional y territorial”, con la intención de integrar distintas sensibilidades dentro del partido. Entre sus objetivos, han situado la recuperación del contacto con la ciudadanía, el fortalecimiento de la estructura orgánica y la reactivación del apoyo social al PSOE en la comunidad.

Martín y Sánchez Cotrina han señalado que el acuerdo pretende interpretar el momento político que vive Extremadura y dar respuesta a las demandas que, según apuntan, se han recogido en ese proceso de diálogo con las bases. En esa línea, han defendido que la iniciativa busca devolver “la ilusión” tanto a la militancia como al electorado progresista.

Mirada puesta en 2027

La candidatura conjunta ha fijado como horizonte los próximos retos electorales, con el objetivo de ganar las elecciones municipales de 2027, mantener el control de las diputaciones provinciales y recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura.

Asimismo, han vinculado este paso con otros movimientos recientes dentro del partido, señalando que el proceso de cohesión ya había comenzado en anteriores encuentros orgánicos y que ahora se refuerza con esta integración. Desde este lunes, ambas precandidaturas han comenzado a trabajar de manera coordinada en la elaboración de un proyecto regional que sitúe a Extremadura, según han indicado, en el centro de la acción política socialista.

Otros aspirantes y calendario del proceso

La candidatura unitaria se medirá con las otras dos precandidaturas en liza, encabezadas por Soraya Vega Prieto y Ramón Díaz Farias, en un proceso que entra ahora en su fase decisiva. Los aspirantes tienen hasta este martes, 24 de marzo, para presentar al menos 1.124 avales (el 12% de la militancia) y poder ser proclamados oficialmente candidatos.

Tras este paso, la campaña informativa se desarrollará entre el 25 de marzo y el 10 de abril, con las primarias fijadas para el 11 de abril. En caso de que ninguna candidatura supere el 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 19 de abril. El proceso culminará el 25 de abril con el 16º Congreso Extraordinario Regional, donde se elegirán los nuevos órganos del PSOE de Extremadura.