Tras las que tiene en Madrid y Barcelona, Cáceres se convertirá en la tercera ciudad española en acoger una sede de la Fundación Mapfre, uno de los principales referentes dentro del tercer sector en España, con más de 1.140 millones de euros invertidos en una treintena de países desde su puesta en marcha en 1975. Medio siglo de existencia en el que ha llegado a unos 180 millones de beneficiarios.

España y Portugal

La capital cacereña será el centro de operaciones de la Red Ibérica de Fundación Mapfre, una iniciativa que busca apoyar a otras entidades fundacionales españolas y portuguesas en la gestión de sus recursos y en la realización de actividades culturales y sociales. La sede se ubicará en varios edificios del entorno de la plaza de San Jorge (iglesia de San Francisco Javier -de la Preciosa Sangre-, el palacio Luisa de Carvajal y los antiguos locales comerciales) y de ella dependerá una subsede que se instalará en Lisboa. Se invertirán más de siete millones de euros en la adecuación de estas dependencias, que se espera tener listas en el horizonte de 2028. Mientras tanto, funcionará provisionalmente en la casa Torremochada, donde comenzará a trabajar en apenas unas semanas.

Fotogalería | Cáceres acogerá la tercera sede de la Fundación Mapfre en España /

Cesión por 50 años de los edificios

La presentación institucional de la iniciativa ha tenido lugar este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres, y a ella han asistido la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola; la consejera de Cultura, Turismo Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido; y el presidente de la Fundación Mapfre, Antonio Huertas. Minutos antes se ha firmado el protocolo de colaboración entre las cuatro instituciones dirigido, entre otras cuestiones, a permitir el uso conjunto de los edificios por un periodo de 50 años.

"Una red de cuidados”

“Es un auténtico orgullo que Cáceres haya sido elegida como sede de esta red”, ha subrayado la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, porque, ha argumentado, “no se trata solo de una decisión técnica", sino también "de confianza en esta ciudad, en su gente y en la capacidad que tiene de convertirse en un punto de referencia para apoyar a pequeñas y medianas fundaciones" de España y de Portugal "en su labor social, cultural y educativa".

María Guardiola, en el acto de este lunes en el Ayuntamiento de Cáceres. / Jorge Valiente

Entidades que “en muchas ocasiones” están situadas en pequeños municipios del entorno rural y cuyo trabajo es “absolutamente esencial para mantener vivas comunidades enteras”. “Es en el fondo una red de cuidados” ya que “cuida de fundaciones que cuidan de la gente, las ayuda a organizarse mejor, a ser más sostenibles y también a llegar más lejos sin necesidad de que pierdan su esencia”, ha dicho de este proyecto, al tiempo que ha considerado que con él se “va a reforzar la candidatura de Cáceres como capital cultural europea para el año 2031”.

"Fundación nodriza"

El presidente de Mapfre y de la Fundación Mapfre, el extremeño Antonio Huertas, ha precisado que este “gran proyecto fundacional” tendrá como principales focos “la acción social y la cultura”. Nace, ha esgrimido, para contribuir a solventar las “muchas carencias” que se han detectado en el modelo “fundacional español y portugués”. Lo que plantea es ayudar a estas entidades, de pequeño y mediano tamaño, en su “gestión económica y de inversiones”, pero también en ámbitos como la asesoría legal y de gobernanza, la digitalización, las colaboraciones con entidades similares, el acceso a otros medios de financiación "para poder diversificar sus fuentes” o la política de comunicación de sus actividades. “Me gusta utilizar el concepto de fundación nodriza, una fundación madre que acoge a otras muchas fundaciones que puedan incorporarse para ser parte de ese modelo”, ha añadido.

“Va a ser un club al que se accederá por invitación, un club selecto", ha aseverado, lo que no quiere decir que vayan a ser "pocos" miembros, sino que las fundaciones que se incoporen tendrán que "adherirse a unos principios básicos que permitan que haya un nivel de homogeneidad y de aceptación de principios éticos" y de gobernanza. “Tenemos prácticamente ya identificadas unas 600 en Portugal y unas 2.000 en España en este entorno geográfico [Extremadura y Castilla y León]. Imagínense el trabajo que hay y las posibilidades tan enormes que se nos ofrecen”, ha dicho el presidente de Fundación Mapfre, institución que cada año invierte unos 60 millones de euros.

El presidente de la Fundación Mapfre, el extremeño Antonio Huertas. / Jorge Valiente

"Hacer un proyecto hispano-portugués era para nosotros fundamental”, ha apostillado Huertas, que ha confiado asimismo en que esta sede sea “un añadido más" para que Cáceres sea "un referente educativo, social y cultural”, contribuyendo así a dar soporte a la candidatura a la capitalidad cultural.

Potencial de desarrollo

“Al colaborar con esta red ibérica, reafirmamos que no somos dueños, sino administradores de unos recursos que deben multiplicarse en beneficio de la comunidad y muy especialmente en beneficio de las zonas rurales", ha sostenido el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. "Por ello abrimos las puertas de la iglesia de San Francisco Javier, para que este 'centro faro' sea un motor de formación y de esperanza para los más jóvenes y vulnerables de nuestra tierra”, ha agregado. "Mapfre tenía otras alternativas, pero Cáceres tiene un gran potencial creciente de desarrollo, como comprobamos año tras año, y vamos vislumbrando en esta capitalidad cultural de 2031", ha recalcado.

Proyecto transformador

En opinión del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, el protocolo firmado pone “las bases de un ambicioso proyecto que estoy convencido de que va a transformar no solo la ciudad de Cáceres, sino que va a contribuir a la transformación de Extremadura”. Ha hecho hincapié igualmente en que la candidatura cacereña a albergar esta sede se ha impuesto sobre otras porque "había una apuesta decidida, firme, seria y leal”. Mateos ha pronosticado, además, que con la puesta en marcha de esta fundación “vamos a llenar de vida la Plaza de San Jorge y, sobre todo, vamos a embellecerla aún más”.

“Hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de las actividades propias de la Fundación Mapfre", ya de por sí "ingentes”, sino que se acogerán "todas las propuestas que se van a poner en marcha a través de diferentes fundaciones de España y Portugal que se van a integrar en esta red ibérica”.

Esad

El proyecto conllevará el traslado de las iniciativas formativas que desarrolla la Consejería de Cultura en San Jorge al edificio Valhondo, incluyendo, a partir del próximo curso, la actividad de Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. Será algo temporal, hasta su ubicación definitiva en lo que fue el Hospital Nuestra Señora de la Montaña.

Los locales municipales de la plaza de San Jorge -que en su día acogieron una tienda de recuerdos y un establecimiento de hostelería y llevan cerrados varios años- volverán a tener vida. La Filmoteca y el Centro de Divulgación de la Semana Santa continuarán en sus misma localización, mientras que los jardines de Ulloa se integrarán en el complejo y no tendrán ninguna afección durante las obras, "más allá de que tengan que estar algún día cerrado, aunque no se prevé ni siquiera eso", pues tienen acceso independiente, ha puntualizado el alcalde.