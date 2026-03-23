Caminos a Guadalupe: Paradores busca recuperar la esencia del viaje conectando historia, paisaje y hospitalidad

Hace cientos de años, los caminos a Guadalupe ya eran historia viva. Desde que el pastor cacereño Gil Cordero halló la imagen de la Virgen de Guadalupe a finales del siglo XIII en las sierras de Las Villuercas, el enclave comenzó a atraer peregrinos y, con ellos, a tejer una red de rutas que atraviesa dehesas, bosques, sierras y valles. Aquel flujo dio forma no solo a itinerarios religiosos, sino también a un entramado de patrimonio cultural, arquitectónico y de tradición oral que hoy constituye un espacio de gran atracción tanto religiosa como turística.

Sobre esa base se asienta ahora la nueva estrategia de Paradores de Turismo, que ha firmado un protocolo de colaboración con la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe para impulsar la promoción, recuperación y señalización de estos itinerarios. El objetivo es reforzar su proyección desde un modelo ligado al turismo sostenible, integrando la red hotelera pública en la experiencia del peregrino.

El Día de Extremadura en Guadalupe, foto a foto / Javier Cintas

La red actual está compuesta por 16 caminos históricos que convergen en la Puebla de Guadalupe desde distintos puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. En su ámbito territorial se localizan siete Paradores: Cáceres, Trujillo, Plasencia, Mérida, Guadalupe, Oropesa y Toledo, a los que se suma por proximidad Jarandilla de la Vera, mientras que también presentan potencial de incorporación Segovia, Córdoba y Zafra.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, y el presidente de la Red, José Miguel Martín, han rubricado este acuerdo con el que ambas entidades pretenden conectar estos itinerarios con la oferta turística pública. Sánchez ha señalado que el convenio permite "dar un paso adelante" en la promoción de los caminos, incorporando a Paradores como parte de la experiencia del peregrino y contribuyendo a dinamizar el territorio desde un modelo "sostenible y de calidad". En esa línea, ha defendido la idea de "recuperar la esencia del viaje", conectando historia, paisaje y hospitalidad.

Una red de caminos con presencia de Paradores

La Red de Caminos Históricos trabaja en la identificación, recuperación, señalización y promoción de estos itinerarios de alto valor cultural, histórico, paisajístico y espiritual, que atraviesan buena parte del centro y suroeste peninsular. La presencia de Paradores a lo largo de estas rutas refuerza el potencial de la iniciativa, al ofrecer una infraestructura turística consolidada en enclaves estratégicos.

Esta colaboración se enmarca además en la estrategia corporativa de Paradores y su Plan de Sostenibilidad, alineando la promoción turística con la conservación del patrimonio y el desarrollo equilibrado del territorio.

Impulso al Parador de Guadalupe y a la red extremeña

Dentro de esta red, el Parador de Guadalupe adquiere un valor especialmente simbólico, ya que se ubica en un antiguo hospital de peregrinos, recuperando su histórica función de acogida. En 2025, el establecimiento alcanzó un 78% de ocupación, ocho puntos más que el año anterior, con más de 11.000 clientes alojados, situándose entre los Paradores con mayor crecimiento.

Jorge Valiente

Este incremento se enmarca en el esfuerzo inversor que la cadena está realizando en la región. Junto a Turespaña, se destinan más de 20 millones de euros a la modernización, mejora de la sostenibilidad y puesta en valor de los siete Paradores de Extremadura. En el caso concreto de Guadalupe, la inversión supera el millón de euros, centrada en actuaciones de eficiencia energética, accesibilidad y mejora de la experiencia del cliente.

Año Jubilar y proyección futura

La firma del acuerdo llega en la antesala de un Año Jubilar guadalupense, que comenzará el 30 de agosto de 2026 y se prolongará hasta el 8 de septiembre de 2027, coincidiendo con la novena de la patrona de la Hispanidad. Se espera que este periodo suponga un importante impulso en la llegada de peregrinos.

Para reforzar estas rutas, en 2021 se creó la Credencial del Peregrino a Guadalupe, que certifica el recorrido a pie, en bicicleta o a caballo. Además, la red de caminos ya está integrada en el visor de Naturaleza, Cultura y Ocio del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), lo que mejora su visibilidad y accesibilidad.