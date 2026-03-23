Enfermeras y fisioterapeutas se concentran en Mérida para exigir medidas de conciliación

Enfermeras y fisioterapeutas se han concentrado este lunes en Mérida, frente a los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud (SES), para reclamar medidas que garanticen la conciliación laboral y personal en el sistema sanitario. La movilización, convocada por el sindicato SATSE, se ha enmarcado en el Día Nacional de la Conciliación y Corresponsabilidad y forma parte de la campaña "Que no dejen tu vida en pausa".

El portavoz de SATSE Extremadura, Gonzalo Gallego, ha señalado que estos profesionales sufren condiciones laborales "precarias, perjudiciales y discriminatorias", en un contexto marcado por la falta de personal que, según ha indicado, dificulta la organización del trabajo y hace prácticamente imposible conciliar. El sindicato ha reclamado a las administraciones la puesta en marcha de medidas que considera "muy esperadas" y que, ha asegurado, llevan años sobre la mesa.

Contratos precarios y planificación "imprevisible"

Durante la protesta, el sindicato ha denunciado la existencia de bolsas de contratación con contratos por días o semanas, frente a otras comunidades donde se ofertan periodos de seis u ocho meses, lo que, a su juicio, favorece la salida de profesionales hacia otros territorios. También ha criticado la gestión de las planillas, que en algunos casos se comunican con apenas una semana de antelación o incluso "el día antes", con cambios que se notifican a través de aplicaciones de mensajería.

En este contexto, SATSE ha defendido la necesidad de establecer una programación anual fiable, así como revisar el decreto de selección y provisión para evitar que las oposiciones se vean condicionadas por la dificultad de los exámenes y no por un equilibrio con la valoración de méritos. El objetivo, ha indicado Gallego, es evitar soluciones improvisadas o "parches de dudoso encaje legal" en futuras convocatorias.

Más plantilla y medidas específicas

Entre las reivindicaciones, el sindicato ha insistido en la necesidad de incorporar alrededor de 1.500 enfermeras y 500 fisioterapeutas para reducir la sobrecarga asistencial. También ha planteado medidas concretas como la exención de turnos nocturnos para mayores de 55 años, profesionales embarazadas o en periodo de lactancia, así como el reconocimiento del tiempo de solape de jornada con días de libranza.

La organización ha subrayado además que se trata de colectivos con una presencia mayoritaria de mujeres, con más de un 85% en enfermería y en torno a un 60% en fisioterapia, lo que, a su juicio, agrava el impacto de la falta de conciliación en términos de igualdad.

Impacto en la salud y riesgo de abandono

Según una encuesta realizada por el sindicato, seis de cada diez profesionales aseguran que los problemas para conciliar han afectado a su salud física y mental, y en una proporción similar reconocen haberse planteado abandonar la profesión. SATSE ha advertido de que esta situación responde a un modelo organizativo que, en su opinión, prioriza la productividad frente a las personas.

"El sistema sanitario no permite conciliar y no es un problema individual, sino una responsabilidad colectiva de las administraciones", ha defendido el sindicato, que ha insistido en que estos profesionales son esenciales para el funcionamiento del sistema, pero ven cómo sus propias vidas quedan "en pausa".

Estatuto Marco y medidas pendientes

En relación con el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal sanitario, SATSE ha reconocido que incluye avances como la obligación de negociar un Plan de Conciliación, el derecho a la desconexión digital o la implantación de sistemas de planificación más estables. Sin embargo, ha advertido de que, por ahora, se trata de "compromisos escritos en papel" que deberán concretarse en cada servicio de salud.

El sindicato ha reclamado que estas medidas se traduzcan en cambios reales que permitan a enfermeras y fisioterapeutas desarrollar su trabajo sin renunciar a su vida personal, familiar y al descanso, en un contexto en el que la presión asistencial sigue marcando el día a día del sistema sanitario extremeño.