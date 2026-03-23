Entra en vigor el decreto que fija los requisitos mínimos para los certámenes ganaderos en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes el nuevo decreto que regula la celebración de certámenes ganaderos en la comunidad, una norma que fija los requisitos mínimos para la organización de eventos de ganado selecto tanto de carácter local como autonómico, en línea con los que ya se desarrollan a nivel estatal y que busca dar mayor coherencia al conjunto de este tipo de citas en la región.

La medida introduce un cambio relevante en la tramitación administrativa, al establecer un procedimiento único de autorización que integra en un solo trámite el control del cumplimiento de la normativa de sanidad y bienestar animal, así como los requisitos vinculados a las razas ganaderas participantes. Con ello, la Junta busca simplificar la gestión, reducir cargas burocráticas y eliminar duplicidades, al tiempo que deroga la normativa autonómica anterior relacionada con estos aspectos.

Procedimiento único y simplificación

El decreto unifica los controles previos necesarios para la celebración de estos certámenes, de manera que ya no es necesario tramitar autorizaciones separadas, lo que supone un cambio práctico para organizadores y entidades vinculadas al sector. Este nuevo modelo pretende agilizar la organización de ferias y concursos ganaderos, facilitando su planificación y reduciendo los tiempos administrativos en un ámbito con fuerte implantación en el medio rural extremeño.

Además, la normativa define de forma más clara las condiciones que deben cumplir tanto las instalaciones como los animales participantes, con el objetivo de garantizar estándares homogéneos en todos los eventos y reforzar la seguridad jurídica en su celebración.

Requisitos sanitarios y de raza

Entre las exigencias recogidas en el decreto figura la obligatoriedad de contar con una persona veterinaria colegiada durante el certamen, así como la contratación de servicios profesionales de desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones, medidas orientadas a minimizar riesgos sanitarios en espacios donde se concentra ganado procedente de distintas explotaciones.

En cuanto a los animales, solo pueden participar aquellos que están inscritos en los correspondientes libros genealógicos, una condición que refuerza el carácter selecto de estos certámenes. Asimismo, es necesario disponer de infraestructuras adecuadas para su manejo, estancia y bienestar, en línea con las exigencias actuales en materia de protección animal.

La norma establece también criterios específicos relacionados con la sanidad animal, reforzando los controles para prevenir posibles enfermedades y asegurar que estos encuentros se desarrollan con garantías tanto para el sector como para el público asistente.

Entrada en vigor

El decreto entra en vigor este martes, 24 de marzo, un día después de su publicación en el DOE, y es de aplicación a todos los certámenes ganaderos que se celebran en Extremadura a partir de ahora, consolidando un marco común que pretende dar estabilidad y claridad a este tipo de eventos en la comunidad.