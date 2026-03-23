Extremadura publica las listas del sorteo de la oferta pública de caza y abre 10 días para elegir permisos

La Junta de Extremadura ha hecho públicas las listas de adjudicatarios y de permisos del sorteo de la oferta pública de caza en terrenos cinegéticos bajo gestión pública. El proceso parte de una convocatoria con 515 permisos y 8.010 solicitudes, un 15% más que el año anterior.

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado el anuncio de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural con las listas de adjudicatarios y de permisos resultantes del sorteo de la oferta pública de caza. El sorteo se celebró el pasado 4 de marzo ante notario y fijó el orden de prioridad para elegir los permisos. A partir de ese resultado, se han difundido las listas con la posición de cada cazador y los listados de permisos numerados, con detalle de modalidad, fecha y terreno cinegético.

Las listas pueden consultarse en la consejería, en los ayuntamientos donde se ubican los terrenos y en el portal medioambiental de la Junta.

Una convocatoria con más de 500 permisos

La publicación de estos listados cierra la fase central de un proceso que arrancó a comienzos de marzo con la aprobación de la oferta pública de caza para la temporada 2026/2027.

En total, la Junta ha ofertado 515 permisos, de los que 470 corresponden a monterías, lo que supone en torno al 91% del total. El resto se reparte entre recechos: 24 de macho montés, 16 de venado, 4 de gamo y 1 de muflón.

Las acciones cinegéticas se desarrollarán en espacios emblemáticos como las reservas regionales de La Sierra (Gredos) y Cíjara (La Siberia), además de los cotos regionales de Matallana, Gargantilla y Cañamero, y la zona limitada de Valdecaballos de Arriba.

Más de 8.000 solicitudes

La convocatoria ha registrado 8.010 solicitudes, lo que representa un incremento del 15% respecto a la campaña anterior, cuando se contabilizaron 6.990.

Del total, 704 corresponden a cazadores locales, 3.890 a autonómicos y 3.416 a nacionales. El reparto de permisos sigue los criterios de la Ley de Caza de Extremadura: un 50% para locales, un 40% para residentes en la región y un 10% para solicitantes de otras comunidades.

Entre los municipios con solicitantes locales figuran Alía, Cañamero, Cilleros, Fuenlabrada de los Montes, Jarandilla de la Vera o Herrera del Duque, entre otros, lo que refleja el peso de esta actividad en el medio rural extremeño.

Plazo desde este martes

Los adjudicatarios deberán remitir a la Dirección General de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia su orden de preferencias en el plazo de 10 días a contar desde este martes, 24 de marzo. La administración advierte de que quien no comunique esa preferencia en plazo quedará excluido del proceso. Además, si un cazador resulta adjudicatario en listado local y autonómico, deberá optar por uno de ellos.

Un único permiso por cazador

El sistema establece que cada adjudicatario recibirá un solo permiso, asignado en función de su posición en el sorteo y del orden de preferencias que haya presentado. Los modelos para formalizar esa elección están disponibles en el portal medioambiental de la Junta, donde también se encuentra toda la documentación del proceso.