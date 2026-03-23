Extremadura roza el lleno turístico para Semana Santa con previsiones del 85% de ocupación

Extremadura encara la Semana Santa de 2026 con previsiones de alta ocupación turística, que alcanzan el 82% en alojamientos rurales y el 85% en destinos urbanos, según ha señalado la consejera en funciones de Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, en Cáceres.

Estas cifras anticipan un escenario cercano al lleno durante los días centrales de las celebraciones, especialmente si se mantienen las condiciones meteorológicas favorables previstas para esas fechas.

Bazaga ha destacado que este periodo, entre marzo y abril, se sitúa como uno de los momentos más importantes del año para el turismo regional. "Sabéis que entre marzo y abril vivimos una de las temporadas más fuertes para el turismo en Extremadura. En estos momentos contamos con una ocupación cercana al 82% en el turismo rural y próxima al 85% en el turismo urbano, lo que nos hace prever llenos durante los días clave".

R. M.

La consejera ha subrayado además el papel de la climatología en la evolución de las reservas. "Si además el tiempo acompaña, como parece, podremos hablar de una Semana Santa aún más destacada en toda la región".

En este contexto, la previsión meteorológica apunta a un escenario primaveral relativamente estable, con predominio de intervalos de sol y temperaturas suaves, aunque no se descartan episodios puntuales de inestabilidad a mitad de semana, habituales en estas fechas.

Fidelidad y nuevos visitantes

La titular de Turismo ha incidido en la importancia del visitante recurrente, al que considera clave para sostener estos niveles de ocupación. "Contamos, además, con un turista fiel, que regresa año tras año y es el primero en ocupar nuestros alojamientos".

Junto a este perfil consolidado, ha destacado la llegada de nuevos turistas motivados por eventos de relevancia internacional. "También con nuevos visitantes atraídos por nuestras fiestas de Interés Turístico Internacional, que actúan como motor para dar a conocer otras celebraciones igualmente relevantes en Extremadura".

Esta combinación de fidelidad y renovación del público, unida a la oferta de alojamientos, gastronomía y actividades culturales, refuerza el posicionamiento de Extremadura como destino turístico durante la Semana Santa.

Las previsiones, según ha apuntado Bazaga, podrían incluso mejorar en función de la evolución del tiempo, lo que permitiría consolidar el impacto económico del turismo en el conjunto de la región durante estas fechas clave.

Impacto en el empleo

Este impulso turístico tiene ya reflejo en el mercado laboral. Extremadura lidera el crecimiento de la contratación en España para la campaña de Semana Santa, con 2.895 contratos previstos, lo que supone un aumento del 17,8% respecto a 2025 y la sitúa por encima de la media nacional.

La provincia de Badajoz concentra la mayor parte del empleo, con más de dos mil contratos, mientras que Cáceres también registra un incremento significativo, en línea con el aumento de visitantes.

El sector de la hostelería vuelve a ser el principal motor, concentrando la mayoría de los contratos, seguido del transporte, la logística y las actividades vinculadas al ocio.

Entre los perfiles más demandados destacan camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, además de conductores, repartidores y personal logístico. También crece la demanda de perfiles más cualificados, como responsables de sala o coordinadores de eventos, en un contexto de mayor profesionalización del sector.