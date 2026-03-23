Sanidad
Extremadura solicita a la ministra de Sanidad que incluya el impacto de la huelga médica en el consejo sectorial
La consejera de Salud en funciones reclama que el impacto de las protestas sanitarias se aborde de manera prioritaria en el Consejo Interterritorial del SNS
La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara Gª Espada, ha solicitado formalmente a la ministra de Sanidad que incluya como punto prioritario en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), previsto para el viernes 27 de marzo, una valoración específica sobre el impacto de la huelga médica que afecta a toda España.
En su escrito, Sara Gª Espada subraya que el conflicto, derivado de la negociación del Estatuto Marco, ha provocado una situación sin precedentes con consecuencias significativas en la organización de los servicios sanitarios y la atención a los ciudadanos. Según la consejera, la huelga genera una presión extraordinaria sobre la actividad de los centros y la prestación asistencial, lo que hace urgente una resolución inmediata del conflicto con la profesión médica.
159.293 consultas anuladas y 1.618 operaciones suspendidas
En Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha contabilizado en marzo un total de 48.713 consultas anuladas y 602 intervenciones quirúrgicas suspendidas. Sumando los días y semanas de huelga convocados en diciembre, febrero y marzo, el impacto acumulado alcanza 159.293 consultas anuladas y 1.618 operaciones suspendidas.
La Junta considera imprescindible abordar el conflicto de manera conjunta y rigurosa en el seno del CISNS, con el objetivo de obtener una visión global del impacto real de la huelga y analizar su evolución desde una perspectiva interterritorial, dado que afecta de igual manera a todas las comunidades autónomas.
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