La huelga de médicos anula 48.713 consultas y suspende 602 operaciones en Extremadura en una semana

La huelga de médicos pasa factura a los extremeños. La semana pasada se suspendieron 48.713 consultas y 602 operaciones, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales a la agencia Efe. Estas cifras se suman a las anulaciones en convocatorias anteriores (9 al 12 de diciembre de 2025 y del 16 al 20 de febrero) arrojando unas cantidades elevadas: se han anulado 159.293 consultas y se han suspendido 1.618 intervenciones quirúrgicas.

Segunda de las cinco semanas de parao en 2026

El pasado viernes concluyó la segunda de las cinco semanas de paro previstas este año hasta junio y, en esa jornada, el seguimiento en Extremadura fue del 24,18%, según cifras del Servicio Extremeño de Salud (SES). Por provincias, el respaldo se situó en un 24,54% en Cáceres y en un 23,97% en Badajoz. Desde el lunes, primer día de esta segunda semana, el seguimiento se ha mantenido en torno al 20% todos los días, salvo el martes, cuando bajó al 18,60%, y el viernes, cuando repuntó al 24,18%.

Los médicos protesta por el estatudo marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y, por ello, están llamados por seis sindicatos a paros indefinidos que se suman a más de media docena de protestas secundadas en 2025, después de encallar la negociación sobre la norma que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los convocantes son la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), AMYTS (Madrid), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O’MEGA (Galicia).

Estas organizaciones rechazan la propuesta de reforma del estatuto marco que el Ministerio de Sanidad acordó el 26 de enero con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF. Reclaman un documento propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del SNS, que recoja las particularidades del ejercicio profesional.

Las demandas de los médicos

Según la agencia Efe, entre sus demandas figuran una clasificación profesional singular (crear una nueva categoría A1), una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables y que todo lo que supere sea considerado exceso de jornada, con carácter voluntario y retribuido. También plantean un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial y la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad defiende las mejoras laborales de su propuesta, entre ellas la limitación de la jornada a 45 horas semanales y la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, e insiste en que el nuevo estatuto incluye un capítulo dedicado a la profesión médica. Además, sostiene que alcanzó un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica —algo que niegan los sindicatos— para complementar el texto con otras iniciativas.

Siguientes convocatorias

Los siguientes paros están convocados para la semana del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Además del paro, los convocantes han organizado manifestaciones y concentraciones, como la celebrada en Madrid entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio, bajo el lema Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa. El nuevo texto pactado por el ministerio con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF deberá someterse a la correspondiente tramitación parlamentaria.