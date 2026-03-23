Ayudas regionales
Impulso a la cría en pureza: la Junta de Extremadura paga un millón de euros a 173 ganaderos para conservar razas autóctona en riesgo
El Ejecutivo extremeño ha abonado la primera anualidad de una convocatoria que busca reforzar censos y proteger recursos genéticos clave del medio rural
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura ha abonado un millón de euros a 173 ganaderos extremeños para la cría en pureza de las razas autóctonas. Según se detalla desde la consejería, esta ayuda se corresponde con el compromiso adquirido con el sector y con las asociaciones de criadores para la preservación de recursos genéticos que "considera fundamentales para el medio rural".
Con este dinero se impulsa el incremento de censos de hembras inscritas en los libros genealógicos y se favorece la conservación de razas autóctonas, muchas de ellas en riesgo de desaparición.
Con el pago de esta primera anualidad, el Ejecutivo regional ha señalado que refuerza su apuesta por "una política ganadera sostenible y vinculada al territorio", al reconocer el valor estratégico de estas razas por su contribución a la adaptación al medio, la gestión de los ecosistemas, la prevención de incendios y la generación de empleo y actividad económica en las zonas rurales.
Razas autóctonas
Extremadura cuenta con una gran variedad de razas autóctonas (algunas propias y otras compartidas con el suroeste español). Estas son algunas de ellas:
Caprino (cabras)
- Cabra Verata (muy ligada al norte de Cáceres y Gredos).
- Cabra Retinta (Retinta Extremeña / Retinta Cacereña).
Avicultura
- Gallina Extremeña Azul (programa de recuperación impulsado por la Junta; mayoritaria en Badajoz y con núcleos en Cáceres).
Porcino
- Cerdo Ibérico (tradicionalmente vinculado a la dehesa del suroeste, donde Extremadura es clave).
Ovino (ovejas)
- Oveja Merina.
- Merina variedad negra (Merina Negra), con núcleos en zonas adehesadas de Extremadura.
Bovino (vacas)
- Vaca Retinta, muy presente en Andalucía y Extremadura.
- Otras razas bovinas autóctonas muy vinculadas al campo extremeño (por ejemplo, en la IGP Ternera de Extremadura) incluyen Avileña-Negra Ibérica, Morucha, Berrendas y Blanca Cacereña.
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- El 'Imserso extremeño' amplía destinos: México, Tailandia y Egipto, entre los viajes con descuentos para mayores
- Llega el relevo de la ganadería extremeña: de empezar con cinco ovejas a encontrar futuro en el campo
- Estos son los 160 municipios extremeños con ayudas por los daños de las borrascas