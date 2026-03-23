Impulso a la cría en pureza: la Junta de Extremadura paga un millón de euros a 173 ganaderos para conservar razas autóctona en riesgo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura ha abonado un millón de euros a 173 ganaderos extremeños para la cría en pureza de las razas autóctonas. Según se detalla desde la consejería, esta ayuda se corresponde con el compromiso adquirido con el sector y con las asociaciones de criadores para la preservación de recursos genéticos que "considera fundamentales para el medio rural".

Un cerdo ibérico. / Junta de Extremadura

Con este dinero se impulsa el incremento de censos de hembras inscritas en los libros genealógicos y se favorece la conservación de razas autóctonas, muchas de ellas en riesgo de desaparición.

Con el pago de esta primera anualidad, el Ejecutivo regional ha señalado que refuerza su apuesta por "una política ganadera sostenible y vinculada al territorio", al reconocer el valor estratégico de estas razas por su contribución a la adaptación al medio, la gestión de los ecosistemas, la prevención de incendios y la generación de empleo y actividad económica en las zonas rurales.

Ovejas extremeñas. / Junta de Extremadura

Razas autóctonas

Extremadura cuenta con una gran variedad de razas autóctonas (algunas propias y otras compartidas con el suroeste español). Estas son algunas de ellas:

Caprino (cabras)

Cabra Verata (muy ligada al norte de Cáceres y Gredos).

(muy ligada al norte de Cáceres y Gredos). Cabra Retinta (Retinta Extremeña / Retinta Cacereña).

Avicultura

Gallina Extremeña Azul (programa de recuperación impulsado por la Junta; mayoritaria en Badajoz y con núcleos en Cáceres).

Porcino

Cerdo Ibérico (tradicionalmente vinculado a la dehesa del suroeste, donde Extremadura es clave).

Ovino (ovejas)

Oveja Merina .

. Merina variedad negra (Merina Negra), con núcleos en zonas adehesadas de Extremadura.

Bovino (vacas)