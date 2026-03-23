Irene de Miguel "empujará" desde Extremadura la unión de la izquierda "por convicción" y no por cálculo electoral

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha respaldado este lunes los movimientos para recomponer la izquierda a nivel estatal, aunque ha advertido de que cualquier intento de unidad debe asentarse en la convicción política y no en un simple interés electoral.

La líder de Unidas por Extremadura ha valorado la "valentía" del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por abrir el debate sobre una posible confluencia de fuerzas de izquierda en España. Lo ha hecho, no obstante, poniendo una condición política clara: esa unidad, ha afirmado, no puede construirse solo como respuesta táctica ante unas futuras elecciones.

Equipo con Rufián

"La unidad no es una receta mágica, como tampoco creo que a la unidad se pueda llegar por un mero cálculo electoral y un mero interés electoral", ha señalado De Miguel en una rueda de prensa recogida por Europa Press, al ser preguntada por el interés mostrado por Irene Montero en formar equipo con Rufián.

La dirigente extremeña ha enmarcado ese debate estatal en la experiencia de su propia coalición en la región. A su juicio, el caso extremeño demuestra que la cooperación entre organizaciones solo funciona cuando se sostiene en el tiempo y responde a una voluntad compartida.

Ione Belarra, Irene de Miguel, Irene Montero y Nerea Fernández en un acto electoral de Unidas por Extremadura en el palacio de congresos de Badajoz con motivo del 21D. / Unidas por Extremadura

La "receta extremeña"

De Miguel ha reivindicado la trayectoria de Unidas por Extremadura, integrada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, como ejemplo de un espacio político consolidado. Según ha defendido, esa fórmula ha permitido a la coalición ganar peso institucional y reforzar su posición en la Asamblea de Extremadura.

"La unidad es algo que nos tenemos que creer y en Extremadura nos lo hemos creído porque llevamos siete años trabajando en unidad", ha afirmado. En esa línea, ha subrayado que la ciudadanía identifica a su formación como "un espacio sólido, solvente y útil a la ciudadanía".

Ese reconocimiento no se explica, en su opinión, por una suma coyuntural de siglas, sino por una práctica política compartida durante años. "No lo hacemos por cálculo electoral", ha venido a sostener, sino porque entienden que son más las cuestiones que unen a las distintas sensibilidades de la izquierda que las que las separan.

Objetivo municipal y mirada estatal

La dirigente de Unidas por Extremadura ha avanzado además que su formación seguirá centrada en "fortalecer" el proyecto en la comunidad autónoma con la vista puesta en el próximo ciclo electoral local. Su intención, ha dicho, es llegar a las municipales demostrando que existe una fuerza municipalista con capacidad de impulsar cambios desde los ayuntamientos extremeños.

Esa estrategia regional no excluye una implicación activa en el debate nacional. De Miguel ha asegurado que desde Extremadura van a "empujar" a favor de "un proyecto estatal de izquierdas transformador" que sea capaz de sumar alianzas amplias y de traducirlas en una opción política competitiva.

En su intervención, ha vinculado esa posible articulación estatal con la necesidad de ofrecer una alternativa de gobierno que, a su juicio, sirva para "transformar la vida de la gente" y responder a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.

Javier Cintas

Advertencia ante la extrema derecha

De Miguel ha defendido que la actual situación política obliga a los partidos situados a la izquierda del PSOE a activar todos los esfuerzos posibles para evitar un avance de la extrema derecha. En ese contexto, ha considerado que Gabriel Rufián es "una de las personas que más ilusión está ahora mismo levantando a nivel estatal" y le ha atribuido el mérito de haber sido "valiente al abrir el melón de la unidad y al hacerlo con todas sus consecuencias".

La dirigente extremeña ha dado la bienvenida a esos movimientos al considerar que "algo hay que hacer" y que no cabe permanecer inmóviles ante el contexto político. En su opinión, la fragmentación del espacio progresista puede tener consecuencias directas sobre la gobernabilidad y sobre la capacidad de frenar un Ejecutivo apoyado por la extrema derecha.

"No podemos mantenernos de brazos cruzados", ha afirmado, antes de alertar del riesgo de "perderlo absolutamente todo" si prospera ese escenario. Por eso, ha defendido la necesidad de volcar esfuerzos, asumir costes políticos y trabajar para articular una propuesta común con vocación de mayoría.

Extremadura como referencia

En plena conversación sobre el futuro de la izquierda en España, De Miguel ha situado a Extremadura como uno de los territorios desde los que se quiere influir en ese proceso. Su mensaje combina apoyo a la búsqueda de alianzas con una advertencia: la unidad, para ser creíble y útil, debe construirse desde la confianza política y el trabajo compartido, no solo desde la urgencia electoral.

Ese es, precisamente, el argumento que la portavoz ha querido proyectar desde la comunidad: que la experiencia extremeña puede servir de referencia, pero no como una fórmula automática, sino como el resultado de varios años de cooperación entre organizaciones que decidieron caminar juntas antes de que la aritmética electoral las empujara a hacerlo.