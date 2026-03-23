María Ortiz, Premio Mujer Influyente 2026 en Extremadura: "Es una responsabilidad hacia las niñas que nos miran"

Durante más de tres décadas, la periodista María Ortiz ha estado ligada al pulso informativo de Extremadura. Primero en Onda Cero —donde desarrolló gran parte de su carrera entre 1995 y 2025— y ahora al frente de Prensa Ibérica en la región, su trayectoria ha estado marcada por una idea constante: contar quiénes somos.

Ese recorrido, que combina periodismo, dirección y mirada social, le ha valido el reconocimiento del sindicato CSIF con el Premio Mujer Influyente 2026.

Pero el reconocimiento va más allá de lo individual y apela directamente a la sociedad: "Que te reconozcan como mujer influyente lo interpreto como una responsabilidad hacia esas niñas que nos miran y que pueden llegar a donde quieran", ha subrayado la periodista. "Por eso, este premio lo siento como algo colectivo".

Fotogalería | María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, recoge el premio 'Mujer influyente' / Jorge Valiente

Una trayectoria ligada a la información

Ortiz es una de las voces más reconocibles del panorama mediático extremeño, pero también una de las que mejor ha entendido la transformación del sector. Desde la radio hasta la gestión de equipos, su carrera ha estado atravesada por una misma convicción: el periodismo no solo informa, también decide qué historias merecen ser contadas.

"Como periodista y en los puestos de responsabilidad, siempre fui muy consciente del papel de los medios: decidir qué voces visibilizamos", ha señalado.

Su trayectoria está profundamente unida a Onda Cero Extremadura, donde durante tres décadas pasó del micrófono a la dirección, impulsando un modelo basado en el rigor y en el trabajo colectivo. A ello se suma su participación como tertuliana en Canal Extremadura TV, su firma en distintos medios regionales y su labor como corresponsal para agencias nacionales.

Pero más allá del currículum, Ortiz reivindica una identidad ligada al territorio. "He desarrollado toda mi carrera en Extremadura. Es una tierra donde la historia se palpa. Ser extremeña no es una cuestión de origen, es una forma de estar en el mundo".

"Extremeña las 24 horas"

Desde mayo de 2025, Ortiz dirige Prensa Ibérica en Extremadura, en un momento de cambios profundos en los hábitos de consumo informativo. En esta nueva etapa, el liderazgo también se construye desde dentro: "Ahora mismo el staff está formado por mujeres", ha explicado.

Una forma de entender la dirección que también se subraya desde la empresa. El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, ha destacado su capacidad de adaptación y su vínculo con la región. "María es una persona que sabe adaptarse a cualquier circunstancia. Es extremeña las 24 horas del día, la mejor embajadora que puede tener Extremadura", ha afirmado. "Es un privilegio trabajar contigo. Ha sido una gran suerte para Prensa Ibérica, y para mí, que nos hayamos encontrado".

El valor del reconocimiento

Durante la intervención de María Ortiz también ha habido espacio para lo personal. "Gracias por sostenerme, entender mis ausencias y por estar en los momentos más difíciles", ha dedicado a su familia.

Sus hijos han querido enviarle unas palabras a través de un vídeo. En él, su hija la ha definido como "trabajadora, luchadora, generosa y empática", y ha destacado "su fortaleza y vitalidad" como claves de su trayectoria. Desde Luxemburgo, su hijo le ha trasladado su orgullo: "Sigo viendo cómo consigues y alcanzas nuevas metas. Voy a intentar incluso parecerme a ti".

Vocación de cambio

El acto de entrega, presentado por la secretaria de Igualdad de CSIF Extremadura, Amparo Galán, ha puesto el foco en el sentido del galardón, destacando que nace con el objetivo de rendir un homenaje anual a trayectorias de mujeres que actúan como referentes y guías, y que "suavizan las piedras de nuestros caminos".

Galán ha subrayado además que aún queda camino por recorrer. En un contexto marcado por salarios inferiores, temporalidad o dificultades para la conciliación, la visibilidad de referentes se convierte, ha defendido, en una herramienta clave para avanzar.

En esa misma línea, el presidente autonómico de CSIF, Benito Román, ha definido el reconocimiento como "justicia y orgullo colectivo", poniendo el acento en la figura de Ortiz, un ejemplo de "liderazgo, compromiso y amor por Extremadura".

Román ha añadido que "María no solo es una profesional, es una líder que ha demostrado que se puede dirigir con cercanía, rigor y sensibilidad. Te lo has ganado noticia a noticia".

Por su parte, la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez, ha subrayado que "la visibilidad es fundamental, porque lo que no se ve no existe", y ha advertido de que el talento femenino aún no se corresponde con los niveles de liderazgo.

Por su parte, la secretaria nacional de Igualdad de CSIF, Eva Fernández, ha recordado que "la igualdad no puede depender solo del esfuerzo individual, sino que debe ser una responsabilidad compartida", especialmente en ámbitos como el periodismo, donde se decide qué historias se cuentan.

La Extremadura del futuro

Más allá del periodismo, la implicación social de María Ortiz es constante. "Mi compromiso con la igualdad es irrenunciable", ha subrayado, al tiempo que se ha referido al futuro de la región: "Ojalá podamos hacer una Extremadura a la que nuestros hijos tengan la posibilidad de volver".

Y en un cierre marcado por la emoción, la periodista ha regresado al origen, donde reside, en parte, la clave. "No ha protagonizado portadas, pero si hoy estoy aquí es gracias a ella, a sus valores, a su forma de entender la vida. Aspiro cada día a parecerme un poco más a ella. Gracias, mamá, por todo".