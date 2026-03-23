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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Antonio Macías, rector de Uninde: "No hemos venido a competir con la UEx, sino a complementarnos"
Antonio Macías (Badajoz, 1954) lidera la puesta en marcha de la Universidad Internacional de Extremadura (Uninde). Es licenciado y doctor en Química por la Universidad de Extremadura, acumula una amplia trayectoria en los departamentos de Química Inorgánica y Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica y ha dirigido 17 tesis doctorales
25 especies contra el reloj en Extremadura
Cigüeña negra, cangrejo autóctono, águila imperial, desmán ibérico, jarabugo, garbancillo de Tierra de Barros o tejo. Son varias de las 18 especies de fauna y 7 de flora que conforman el catálogo extremeño de organismos en peligro de extinción. Algunas están prácticamente ausentes ya del territorio extremeño, pero casos como el del lince, un éxito de recuperación mundial, abren también la puerta a la esperanza
Aprobado el arbitraje para expropiaciones en el puente de Cedillo: un paso clave en su construcción
Con la consignación de las obras ya firmada, la cámara lusa se centra en culminar el trámite administrativo de tres parcelas
El día a día de Héctor y su familia frente al Tay-Sachs en Casar de Cáceres: "Nos han creado falsas ilusiones con ensayos en los que finalmente no nos han admitido"
La familia sostiene la vida cotidiana del niño entre terapias, vigilancia constante y cuidados paliativos pediátricos, mientras sigue reclamando más investigación y respuestas reales
Más de 200 municipios cacereños con menos de 3.000 habitantes: el emprendimiento, clave contra la despoblación
Ante la despoblación, se promueven redes locales de apoyo y la diversificación de la actividad, apostando por la identidad local y el papel de las mujeres emprendedoras en Cáceres
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- El 'Imserso extremeño' amplía destinos: México, Tailandia y Egipto, entre los viajes con descuentos para mayores
- Llega el relevo de la ganadería extremeña: de empezar con cinco ovejas a encontrar futuro en el campo
- Estos son los 160 municipios extremeños con ayudas por los daños de las borrascas