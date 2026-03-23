Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Antonio Macías (Badajoz, 1954) lidera la puesta en marcha de la Universidad Internacional de Extremadura (Uninde). Es licenciado y doctor en Química por la Universidad de Extremadura, acumula una amplia trayectoria en los departamentos de Química Inorgánica y Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica y ha dirigido 17 tesis doctorales

Cigüeña negra, cangrejo autóctono, águila imperial, desmán ibérico, jarabugo, garbancillo de Tierra de Barros o tejo. Son varias de las 18 especies de fauna y 7 de flora que conforman el catálogo extremeño de organismos en peligro de extinción. Algunas están prácticamente ausentes ya del territorio extremeño, pero casos como el del lince, un éxito de recuperación mundial, abren también la puerta a la esperanza

Con la consignación de las obras ya firmada, la cámara lusa se centra en culminar el trámite administrativo de tres parcelas

La familia sostiene la vida cotidiana del niño entre terapias, vigilancia constante y cuidados paliativos pediátricos, mientras sigue reclamando más investigación y respuestas reales

Noticias relacionadas

Ante la despoblación, se promueven redes locales de apoyo y la diversificación de la actividad, apostando por la identidad local y el papel de las mujeres emprendedoras en Cáceres