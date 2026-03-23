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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Antonio Macías, rector de la Universidad Internacional de Extremadura, Uninde.

Antonio Macías, rector de la Universidad Internacional de Extremadura, Uninde. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Antonio Macías, rector de Uninde: "No hemos venido a competir con la UEx, sino a complementarnos"

Antonio Macías (Badajoz, 1954) lidera la puesta en marcha de la Universidad Internacional de Extremadura (Uninde). Es licenciado y doctor en Química por la Universidad de Extremadura, acumula una amplia trayectoria en los departamentos de Química Inorgánica y Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica y ha dirigido 17 tesis doctorales

25 especies contra el reloj en Extremadura

Cigüeña negra, cangrejo autóctono, águila imperial, desmán ibérico, jarabugo, garbancillo de Tierra de Barros o tejo. Son varias de las 18 especies de fauna y 7 de flora que conforman el catálogo extremeño de organismos en peligro de extinción. Algunas están prácticamente ausentes ya del territorio extremeño, pero casos como el del lince, un éxito de recuperación mundial, abren también la puerta a la esperanza

Aprobado el arbitraje para expropiaciones en el puente de Cedillo: un paso clave en su construcción

Con la consignación de las obras ya firmada, la cámara lusa se centra en culminar el trámite administrativo de tres parcelas

El día a día de Héctor y su familia frente al Tay-Sachs en Casar de Cáceres: "Nos han creado falsas ilusiones con ensayos en los que finalmente no nos han admitido"

La familia sostiene la vida cotidiana del niño entre terapias, vigilancia constante y cuidados paliativos pediátricos, mientras sigue reclamando más investigación y respuestas reales

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