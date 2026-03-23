El PSOE de Extremadura exige a María Guardiola un pleno de investidura o elecciones para desbloquear la región

El PSOE de Extremadura ha exigido este lunes a la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que se someta "ya" a un nuevo pleno de investidura o convoque elecciones para desbloquear la situación política después de meses sin gobierno efectivo en la región. "Nos fuimos a las elecciones con los polvorones y nos vamos a comer las torrijas sin tener gobierno", ha afirmado la portavoz socialista, Piedad Álvarez.

En la habitual rueda de prensa de los lunes, Álvarez ha insistido en que "no hay ninguna justificación posible para tener Extremadura bloqueada" y en el contexto actual ha planteado dos únicas alternativas: que Guardiola se someta a un nuevo pleno de investidura tras el primer intento fallido o la repetición electoral. "Extremadura no puede ser un rehén", ha clamado.

Pleno de control en la Asamblea

Ante la situación de interinidad, el PSOE solicitará la celebración de un pleno extraordinario en la Asamblea para ejercer el control al Gobierno en funciones. Según ha explicado Álvarez, en esa sesión se incluirán preguntas dirigidas a consejeros y a la propia presidenta en funciones, así como otras iniciativas parlamentarias.

La portavoz ha denunciado que la Cámara no esté desarrollando con normalidad su labor de fiscalización y ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber "secuestrado la democracia" al no facilitar la celebración de la sesión extraordinaria que había solicitado previamente por Unidas por Extremadura.

Javier Cintas

Críticas a PP y Vox

Durante su comparecencia, Álvarez ha atribuido la situación política a la falta de acuerdo entre el Partido Popular y Vox, a quienes ha acusado de utilizar Extremadura como "tablero de juego". "Extremadura es rehén del capricho de Feijóo y Abascal", ha afirmado, en referencia a los líderes nacionales de PP y Vox, respectivamente.

Además, ha cuestionado la posición de María Guardiola durante las negociaciones, aludiendo a lo que ha definido como un "máster acelerado de incoherencia política". Según la dirigente socialista, la presidenta en funciones ha estado "desaparecida" y sin ofrecer explicaciones a la ciudadanía.

La portavoz socialista también ha mostrado dudas sobre la estabilidad de un eventual acuerdo entre PP y Vox. A su juicio, un posible Ejecutivo conjunto "no puede salir bien". En concreto, ha advertido sobre el papel de Vox en áreas sensibles como la inmigración o la gestión de incendios, a las que ha calificado de posiciones "reaccionarias" y "negacionistas", respectivamente.

Llamamiento al contexto nacional

Álvarez ha contrapuesto la situación regional con la actuación del Gobierno central, destacando la aprobación de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán. En este sentido, ha pedido a los diputados extremeños del PP que respalden en el Congreso el denominado "escudo social".

"Los políticos no se pueden poner de perfil en situaciones complicadas", ha señalado. Asimismo, ha lamentado que el Ejecutivo extremeño en funciones no haya adoptado medidas similares. "Ojalá en Extremadura se adoptara alguna medida", ha concluido.