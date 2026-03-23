Baños de Montemayor volverá a mirar a su pasado para convertirlo en una experiencia viva con Termarium 2026, un evento que llenará de ambiente romano esta localidad del norte de Cáceres durante los días 27 y 28 de marzo. Desfiles, teatro, mercatum, talleres infantiles, recreaciones, visitas guiadas y gastronomía temática forman parte de una programación pensada para vecinos y visitantes.

Toda la información se puede consultar aquí https://vivebanosdemontemayor.com/

La propuesta se ha consolidado como una de las celebraciones más singulares de la primavera en el Valle del Ambroz, al unir patrimonio, ocio, cultura y gastronomía en torno a la historia de Baños de Montemayor, un enclave marcado desde hace siglos por el valor de sus aguas termales y su vinculación con el mundo romano.

Termarium 2026 en Baños de Montemayor: teatro, mercatum, tapas romanas y espectáculos para viajar al pasado / Piti Garcia

Un fin de semana romano en Baños de Montemayor

Termarium en Baños de Montemayor arrancará el viernes 27 de marzo con la reunión de la comitiva romana en el Ayuntamiento a las 19:00 horas. Media hora después, a las 19:30 horas, tendrá lugar la bienvenida oficial a Termarium 2026 en los Jardines del Balneario Termas Romanas.

La primera jornada concluirá con una de las grandes propuestas culturales del programa: la representación de la obra de teatro ‘Envidia Sagrada’, prevista para las 22:00 horas en el Auditorio Santa Catalina.

Termarium 2026 en Baños de Montemayor: teatro, mercatum, tapas romanas y espectáculos para viajar al pasado / Piti Garcia

El plato fuerte llegará el sábado 28 de marzo, cuando Baños de Montemayor desplegará una intensa programación desde la mañana hasta la noche. A las 11.00 horas abrirá el Mercatum, situado en la calle Castañar y aledaños, y comenzarán también las visitas a las Termas Romanas, que se desarrollarán hasta las 14.00 horas con una frecuencia de veinte minutos.

A esa misma hora, entre las 11.00 y las 13.00, se celebrará un taller de vida militar y mulsum en los jardines del antiguo balneario. Poco después, a las 11.15 horas, se inaugurará la maqueta 'Vetones versus Roma' en la primera planta del edificio Bulevar.

Obra Teatral de Termarium: Envidia Sagrada. / EL PERIÓDICO

Desfiles, recreaciones y actividades para todos los públicos

Uno de los momentos más vistosos del evento será la comitiva romana, que partirá a las 12.00 horas desde los jardines del Balneario hasta el Mercatum. A las 12:45 horas se inaugurará oficialmente la jornada y, ya a las 13.00 horas, la Plaza Pizarro acogerá la Naminatio romana, un bautismo romano para niños y niñas.

Durante el mediodía, de 13.00 a 15.00 horas, la zona del Puente será escenario de talleres infantiles, mientras que a las 13.15 horas el Mercatum se animará con pantomimas y otras atracciones.

Por la tarde, el programa retomará las visitas a las Termas Romanas a partir de las 17.00 horas y hasta las 20.00 horas. En esa misma franja, de 17.00 a 19.00 horas, habrá talleres y recreación de Ludus y Ornatrix en los jardines del antiguo balneario. La comitiva romana volverá a recorrer el municipio a las 18.00 horas, coincidiendo además con una nueva sesión de talleres infantiles en la zona del Puente, que se prolongará hasta las 20.00 horas.

La tarde continuará con más animación en el Mercatum, donde a las 19.00 horas habrá nuevas pantomimas y atracciones, antes del gran cierre de calle: un espectáculo de fuego en la Plaza Pizarro a las 20.30 horas. La jornada finalizará nuevamente con la representación de ‘Envidia Sagrada’ a las 22.00 horas en el Auditorio Santa Catalina.

Mapa de la Ruta de la Tapa en Termarium. / EL PERIÓDICO

La ruta de la tapa romana, uno de los grandes atractivos de Termarium

Además del programa cultural y festivo, Termarium 2026 vuelve a apostar por la gastronomía con una de sus citas más esperadas: la ruta de la tapa romana por los bares de Baños de Montemayor, disponible a partir de las 13.00 horas.

Esta propuesta invita a descubrir sabores creativos y nombres inspirados en la Antigua Roma a través de distintos establecimientos del municipio. Los participantes y sus tapas son:

La Glorieta : Gustus Imperiatoris

: Gustus Imperiatoris El Solitario : K.O Triumphus Avileensis

: K.O Triumphus Avileensis Las Cañadas : Gustus Croccans Cum Aromatibus Indicis

: Gustus Croccans Cum Aromatibus Indicis Bar Carlos : Capriccio del mare

: Capriccio del mare Albergue Vía de la Plata : Panis peregrinus

: Panis peregrinus La Peña : Antiqua Delicia Nobilis

: Antiqua Delicia Nobilis Maleja Tupa : Canis Rumanus

: Canis Rumanus Las Termas: Romani Corporis et Sanguinis

La ruta de la tapa romana en Baños de Montemayor se presenta así como un complemento ideal para quienes quieran vivir el ambiente de Termarium también desde la cocina, mezclando creatividad, tradición hostelera y una ambientación muy cuidada.

Termarium 2026 en Baños de Montemayor: teatro, mercatum, tapas romanas y espectáculos para viajar al pasado / Piti Garcia

Patrimonio, turismo y ambiente en el norte de Cáceres

Hablar de Termarium es hablar también de una forma original de acercarse al patrimonio de Baños de Montemayor, una localidad conocida por su balneario, su historia vinculada a la Vía de la Plata y su atractivo turístico dentro del norte de Extremadura.

La celebración convierte el municipio en un espacio de encuentro entre pasado y presente. Las visitas a las termas romanas, el ambiente del Mercatum, los desfiles, el teatro y la gastronomía temática refuerzan el interés de una cita que ofrece planes para todas las edades y que puede convertirse en una excelente escapada de fin de semana en el Valle del Ambroz.

Termarium 2026 en Baños de Montemayor: teatro, mercatum, tapas romanas y espectáculos para viajar al pasado / Piti Garcia

Termarium 2026, una escapada diferente en Baños de Montemayor

Quienes busquen qué hacer en Baños de Montemayor a finales de marzo encontrarán en Termarium 2026 una propuesta completa, original y con identidad propia. El evento no solo reivindica la herencia romana de la localidad, sino que la transforma en una experiencia participativa, cultural y festiva.

Con actividades desde la mañana hasta la noche, propuestas para público infantil y adulto, y una atractiva ruta de la tapa romana, Termarium volverá a convertir a Baños de Montemayor en uno de los focos turísticos y culturales más interesantes de la primavera en la provincia de Cáceres.