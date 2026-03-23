Vuelve la calma después de la borrasca Therese: la primavera eleva la temperatura a 23 grados en Extremadura

La primavera se instala en Extremadura. Después de un sábado lluvioso y con cielos cubiertos como consecuencia del paso de la borrasca Therese, y un domingo fresco, pero luminoso, este lunes la meteorología da un vuelco y la región se prepara disfrutar de una jornada primaveral. De hecho, se impone un tiempo tranquilo con máximas en ascenso y sin avisos meteorológicos.

Más sol que paraguas

Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas, sin descartar brumas y algún banco de niebla matinal aislado.

Temperaturas al alza, sobre todo en el sur

En cuanto a la temperatura, la previsión apunta a ligeros cambios en las mínimas y a máximas en ligero ascenso, más acusado en el sur: Badajoz (23 y 7 grados) y Cáceres (20 y 7) como referencia.

Sin embargo, Meteored sitúa para Badajoz valores en torno a 22/7, con viento moderado en el tramo central del día.

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Viento del este y ambiente más llevadero

El viento soplará de componente este, en general flojo, con algún intervalo moderado en el valle del Tajo, un detalle que hoy marca más el fresco de mañana que un día de incidencias.