Agricultura regional
Extremadura impulsará la competitividad del sector vitivinícola con ayudas de 11 millones de euros
La Junta destina 11 millones de euros del FEAGA a la reestructuración del viñedo y a la destilación de subproductos en el sector vitivinícola, con el fin de reforzar la sostenibilidad y competitividad
La Junta de Extremadura ha autorizado una batería de ayudas por valor de 11 millones de euros destinadas al sector vitivinícola, con dos líneas principales: 9 millones para la reestructuración y reconversión del viñedo en 2026 y otros 2 millones para la destilación de subproductos en la campaña 2025/2026.
Estas medidas, financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y enmarcadas en la Política Agraria Común (PAC), buscan reforzar un ámbito considerado estratégico en la región, tanto por su peso económico como por su impacto territorial.
Reestructuración del viñedo
La convocatoria principal se dirige a viticultores y viticultoras —personas físicas o jurídicas— cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación. El objetivo pasa por incrementar la competitividad de las explotaciones, adaptar el cultivo al cambio climático y avanzar hacia modelos más sostenibles.
Entre las actuaciones subvencionables figuran la replantación del viñedo (con o sin sistema de conducción), las reconversiones varietales, las mejoras en las técnicas de gestión o la replantación tras arranques obligatorios por razones sanitarias o fitosanitarias.
El procedimiento de concesión se articula mediante concurrencia competitiva, en una convocatoria de carácter periódico que permitirá ordenar las solicitudes en función de criterios técnicos y de prioridad.
Destilación de subproductos
A esta línea se suma una segunda convocatoria dotada con 2 millones de euros, destinada a la destilación de subproductos derivados de la vinificación, una medida obligatoria dentro de la intervención sectorial vitivinícola del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027.
Las ayudas están dirigidas a personas y entidades destiladoras autorizadas, inscritas en el registro territorial y que cumplan los requisitos establecidos en el decreto 49/2024. Se concederán en función del alcohol obtenido durante la campaña, hasta agotar la dotación presupuestaria.
Según ha explicado la portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano, el objetivo es "seguir apoyando a los productores" para que puedan cumplir con la normativa que obliga a retirar residuos como los orujos o las lías del vino. Estos subproductos se trasladan a destilerías, donde se transforman en alcohol con usos industriales o energéticos, cubriendo también parte de los costes de transporte.
Sostenibilidad y apoyo al sector
El Ejecutivo regional ha enmarcado ambas convocatorias en una estrategia más amplia para garantizar la calidad del vino extremeño, reforzar la sostenibilidad ambiental y dar estabilidad a un sector clave.
Las ayudas buscan, en conjunto, mejorar la estructura productiva del viñedo y asegurar una gestión ordenada de los residuos, en un contexto marcado por la adaptación al cambio climático y la necesidad de modernización del campo extremeño.
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