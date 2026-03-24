Agricultura cierra la puerta al crecimiento del cava en Almendralejo y deja sin recorrido las alegaciones de La Unión Extremadura

El Ministerio de Agricultura ha confirmado su decisión de limitar la concesión de nuevas plantaciones de viñedo para cava a solo 0,1 hectáreas durante los años 2026, 2027 y 2028, una medida publicada en el Boletín Oficial del Estado mediante la Resolución de 12 de diciembre de 2025. La resolución vuelve a frenar la expansión del viñedo para cava en Almendralejo, núcleo productor de Extremadura dentro de la Denominación de Origen Cava.

Por campaña, no durante tres

La Unión Extremadura presentó alegaciones contra esta decisión al considerar que la restricción no debía aplicarse de forma homogénea a todo el territorio de la DO Cava. La organización agraria defendió que, tal y como ya recogieron en anteriores resoluciones tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional, existen subcomarcas en las que la comercialización del cava mantiene una evolución al alza, como ocurre en Almendralejo. La organización sostiene que el crecimiento del cava en Almendralejo y la experiencia reciente de campañas marcadas por la sequía justificaban una limitación por campaña y no un bloqueo fijado para tres años.

Recurso a viñedos no catalogados

Además, La Unión Extremadura argumentó que las campañas de 2023 y 2024 ya evidenciaron las dificultades del sector para garantizar el abastecimiento, hasta el punto de tener que recurrir a uva procedente de viñedos no catalogados por la caída de la producción causada por la sequía. Desde su punto de vista, esta situación hacía más razonable una medida anual, revisable en función de la evolución del mercado y de las cosechas, en lugar de una restricción cerrada hasta 2028. El colectivo agrario considera que la escasez provocada por la sequía demostró que el sector necesitaba flexibilidad y no una planificación restrictiva a medio plazo.

Sin embargo, el Ministerio ha rechazado las alegaciones de La Unión al entender, entre otras razones, que ningún representante del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava mostró oposición a esta limitación, incluido el vocal de Almendralejo. Según la interpretación del departamento ministerial, esta circunstancia acredita que se han tenido en cuenta las posiciones de todas las subcomarcas integradas en el ámbito territorial de la denominación. La negativa del Ministerio se apoya en que el Consejo Regulador, con representación de Almendralejo, no expresó un rechazo formal a la restricción de nuevas plantaciones.

Diferencia con precedentes

La organización agraria recuerda que en anteriores decisiones similares sí se interpusieron recursos contencioso-administrativos y que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional dieron la razón a los productores de Almendralejo. No obstante, en esta ocasión considera que el contexto jurídico ha cambiado, precisamente porque ahora sí ha existido participación formal del sector almendralejense en el órgano regulador. La Unión Extremadura admite que, al haberse tenido en cuenta en esta ocasión la representación de Almendralejo dentro del Consejo Regulador, un nuevo recurso judicial estaría previsiblemente condenado al fracaso.

Desde la organización se interpreta que la falta de rechazo del vocal de Almendralejo dentro del Consejo Regulador ha debilitado cualquier intento de revertir la resolución estatal. En este sentido, La Unión Extremadura concluye que la posición mantenida en ese órgano ha resultado determinante para consolidar una medida que, a su juicio, vuelve a encorsetar el crecimiento del cava extremeño. La ausencia de un voto en contra por parte del representante de Almendralejo en la DO Cava ha terminado por desactivar cualquier vía eficaz para frenar la restricción impuesta por el Ministerio.