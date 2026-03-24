Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega se disputarán la secretaría general del PSOE de Extremadura el 11 de abril

Nuevo duelo Cáceres-Badajoz en el PSOE de Extremadura. Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega medirán sus fuerzas en las primarias socialistas del 11 de abril, que elegirán al nuevo secretario general tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. Ambas candidaturas han superado el filtro de avales exigido para concurrir al proceso y han sido proclamadas de forma provisional por la Comisión Regional de Ética.

De no presentarse recursos, quedarán definitivamente ratificadas el próximo jueves 26 de marzo. Tanto Sánchez Cotrina como Vega han cumplido con el requisito de reunir entre el 12% y el 15% del censo —entre 1.124 y 1.405 apoyos—, superando así la primera criba del proceso interno. Queda fuera de la carrera Ramón Díaz Farias, que en el registro de los avales en la mañana de este martes ya había reconocido que estaba "al límite" para conseguir el mínimo exigido.

Componente territorial

El resultado de esta primera fase consolida un escenario de confrontación directa entre dos proyectos con fuerte componente territorial, en un partido que arrastra desde hace años desequilibrios y luchas internas entre las provincias de Cáceres y Badajoz. No obstante, de cara a esta nueva pugna Sánchez Cotrina, líder del PSOE en Cáceres, habría logrado cosechar apoyos relevantes en la estructura provincial pacense tras integrar al alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y en las últimas horas, Blanca Martín.

La expresidenta de la Asamblea, del círculo más cercano a Guillermo Fernández Vara, había sido identificada como la candidata 'de consenso' y con voz de mujer que buscaba Ferraz y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, referente institucional del PSOE de Extremadura y uno de los principales apoyos de Miguel Ángel Gallardo en el seno del partido, se había posicionado públicamente a su favor.

Tras la retirada de la candidatura en favor de Sánchez Cotrina, el propio Osuna ha evitado este martes valorar el proceso en profundidad y, a preguntas de los medios, se ha limitado a señalar que "cualquier cosa que sea buena para el PSOE va a ser buena para la sociedad extremeña". En esa línea, ha confiado en que el diálogo entre las candidaturas permita alcanzar "buenos acuerdos".

Campaña de información

A partir de ahora, desde mañana miércoles 25 de marzo y hasta el próximo 10 de abril se desarrollará la campaña de información, en la que los dos candidatos recorrerán las sedes y agrupaciones locales para dar a conocer su proyecto. Según informa el Comité Organizador, las primarias se celebrarán el 11 de abril, con un total de 9.366 militantes llamados a las urnas. De ellos, un 62% pertenece a la provincia de Badajoz y un 37% a la de Cáceres. Ese día abrirán en Extremadura un total de 196 centros de votación.

El proceso culminará con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional, en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del partido y se proclamará al secretario general, el próximo 25 de abril en Mérida.

Lista de consenso

Más allá de la aritmética de los avales, hasta la propia celebración de las primarias el 11 de abril existe margen para explorar una candidatura única, una opción que la gestora ha alentado desde el inicio para evitar unas terceras primarias en tres años, pero que ya parece prácticamente descartada: tras haber superado el máximo de apoyos exigido, ninguno de los dos aspirantes parece dispuesto a dar un paso atrás.

El presidente de la gestora, José Luis Quintana, ha reiterado este martes que su su preferencia inicial por una candidatura única, aunque ha asumido que el proceso de primarias seguirá su curso. "Era mi deseo porque entendía que era lo mejor para el partido, pero la normativa está por encima", ha señalado, subrayando el carácter "absolutamente democrático" de la organización.

Pese a ello, Quintana se ha mostrado "bastante satisfecho" con el desarrollo de las conversaciones entre los aspirantes, que ha calificado de "muy cordiales", y ha destacado la "buena relación" existente entre ellos, que le genera "confianza para el futuro". En esta línea, ha confiado en que el diálogo continúe durante las próximas semanas y permita avanzar hacia algún tipo de entendimiento: "Quienes tenéis que hablar sois vosotros, y han hablado y están hablando y van a seguir hablando", ha dicho.

Primeras tensiones

Pero lo cierto es que la pugna por la recogida de avales ha dejado ya entrever las primeras tensiones entre las candidaturas. En ese contexto se enmarcan las palabras de Soraya Vega, que en el registro de sus apoyos ha advertido que este proceso "no va de estrategias diseñadas entre tres o cuatro", en una referencia velada a los movimientos internos de los últimos días. También las críticas deslizadas por Ramón Díaz Farias a través de sus redes sociales, donde ha cuestionado la acumulación de apoyos por parte de algunas candidaturas una vez alcanzado el mínimo exigido.

"Hay candidatos que ya alcanzaron el mínimo y siguen recogiendo apoyos, no para llegar, sino para que otros no lo hagan", ha señalado, recordando además que el máximo permitido es del 15% y que los avales que superan ese límite "no cuentan". Ahora, tras quedar fuera de la carrera, queda por ver si el senador y alcalde de Villanueva del Fresno opta por integrarse en alguna de las dos candidaturas que siguen en liza o mantiene una posición al margen en esta nueva fase de las primarias.

Dos candidatos

La exportavoz y diputada autonómica ha defendido su candidatura como un "proyecto valiente" que "no ha cambiado de opinión ni va a cambiar según cambie el viento". Vega ha marcado perfil propio frente a Cotrina y se ha querido desmarcar del aparato apelando a su trabajo de "militante de base" y recordando que compite frente a un secretario provincial. Pese a mostrarse abierta al diálogo, Vega ha sido tajante sobre su continuidad en el proceso: "El día 11 va a haber una papeleta con mi nombre", ha asegurado.

El equipo de Álvaro Sánchez Cotrina ha confirmado también el registro del máximo de avales permitido, destacando el respaldo recibido por una candidatura que, aseguran, ha ido creciendo "desde abajo" y sumando apoyos en las últimas semanas, incluida la integración de Andrade y Martín.

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Han subrayado el carácter participativo del proceso y han reiterado su voluntad de seguir tendiendo puentes con el resto de candidaturas, aunque sin ver imprescindible una lista única. "Es posible, pero no obligatorio", han señalado, insistiendo en que deben ser los militantes quienes tengan la última palabra en las urnas.