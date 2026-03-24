El bloqueo de los pactos motiva que los extremeños paguen 14 millones de euros más en impuestos

El bloqueo político derivado de la falta de pactos costará 14 millones de euros al bolsillo de los extremeños. Es el impacto económico que confirma la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la desaparición en 2026 de parte de las bonificaciones fiscales que se aprobaron en 2024 y que el año pasado mantuvo la Ley 1/2025 pactada por PP y Vox. Medidas como la gratuidad de las licencias de caza y pesca, la rebaja de la ITV para vehículos agrícolas o la exención de la tasa por dirección y certificación de obras tenían una vigencia temporal limitada al 31 de diciembre de 2025 y la situación de interinidad del gobierno en funciones ha impedido renovarlas.

«Las bonificaciones y tasas de precios públicos no están en vigor porque no tenemos presupuesto aprobado y tenemos la situación que tenemos al estar el gobierno actual en funciones», afirman desde la Consejería de Hacienda. «La política fiscal de la Junta de Extremadura siempre está centrada en la justicia y en la igualdad, cuando podamos retomarla, seguiremos la senda iniciada en 2023», añaden desde el departamento que dirige Elena Manzano.

María Guardiola presidiendo en fuciones la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

Sin cobertura legal

Con la convocatoria anticipada de elecciones ya se daba por descontado que esas bonificaciones iban a rebasar su horizonte temporal sin una nueva cobertura legal. Aun así, un acuerdo rápido para la investidura habría permitido acortar ese periodo de vacío y evitar que la situación se prolongara.

Pero tres meses después el acuerdo no ha llegado, la comunidad sigue en interinidad, sin fecha para una nueva investidura y con un ejecutivo en funciones sin margen político para impulsar una norma que reactive ese paquete de rebajas. De modo que su caída empieza ya a tener una traducción directa en el bolsillo de los ciudadanos.

Impacto de 14 millones

La Consejería de Hacienda y Administración Pública cifra en 14 millones de euros el impacto de la desaparición de estas ventajas fiscales. La factura afecta a bonificaciones muy concretas y reconocibles para miles de extremeños, desde la gratuidad de las licencias de caza y pesca hasta la rebaja de la ITV para vehículos profesionales y agrícolas, pasando por exenciones en tasas administrativas, títulos académicos, certificaciones de obras públicas o precios ligados a servicios educativos y juveniles.

Javier Cintas

AJD y canon del agua

También han quedado sin efecto el tipo reducido del 0,1% en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para determinadas viviendas medias (la disposición adicional segunda dice que se aplicará «durante el año 2025» y exige además que el devengo se produzca entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025) y la bonificación del 75% del canon de saneamiento en la factura del agua.

La caída de esas medidas temporales no afecta, sin embargo, a toda la arquitectura fiscal aprobada el año pasado. Siguen en vigor las reformas de carácter estructural que la Ley 1/2025 introdujo en impuestos cedidos y tributos propios, como las nuevas deducciones autonómicas en el IRPF ligadas al alquiler, la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares no directos y convivientes sin parentesco, los tipos reducidos en Transmisiones Patrimoniales o la nueva regulación sobre el juego y los aprovechamientos cinegéticos.

Lo que ha desaparecido en 2026 es el paquete extraordinario que la propia ley limitó expresamente a 2025. Su continuidad exigía una nueva norma fiscal específica o bien unos nuevos presupuestos que permitieran sostener esas medidas, pero el bloqueo ha impedido repetir la fórmula que se aplicó el año pasado.

Tasas y precios públicos afectados

Con bonificación del 50%:

Tasa por ordenación de los transportes por carretera y otras actuaciones facultativas

Tasa para la emisión o sustitución de la tarjeta de transporte subvencionado para mayores de 60 años

Tasa por inspecciones técnicas de vehículos en inspecciones periódicas de vehículos pesados, agrícolas y profesionales

Tasa por pruebas de laboratorio en matanzas domiciliarias

Tasa por prestación de servicios facultativos veterinarios

Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de las vías pecuarias

Tasa por participación en pruebas oficiales para la obtención del certificado de profesionalidad

Tasa por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales de enseñanzas no universitarias:

Formación Profesional

Bachiller

Escuela Oficial de Idiomas

Conservatorios

Duplicados por extravío o modificación

Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño y Arte Dramático

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño

Enseñanzas Deportivas

Con bonificación del 100%:

Tasa por prestación de servicios administrativos: certificados, compulsa de documentos, informes, expedición y digitalización de copias y venta de impresos

Tasa por dirección y certificación de obras

Tasa por autorización para la declaración de terreno cinegético con prohibición de cazar

Tasa por expedición de licencias de caza

Tasa por expedición de licencias de pesca

Precio público por prestación de servicio del carné joven europeo

Precio público por servicios de enseñanzas de idiomas para pruebas homologadas del nivel B1 de inglés dirigidas al alumnado de 4º de ESO o del último curso de grado medio de FP en proyecto bilingüe

Precio público por prestación de servicios en centros de educación infantil dependientes de la Junta para escolares de 1 a 2 años y de 2 a 3 años

Otras medidas que han decaído

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