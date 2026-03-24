Invesidura fallida
El bloqueo de los pactos motiva que los extremeños paguen 14 millones de euros más en impuestos
Medidas como la gratuidad de las licencias de caza y pesca, la rebaja de la ITV para vehículos agrícolas o la exención de la tasa por dirección y certificación de obras tenían una vigencia temporal limitada al 31 de diciembre de 2025 y la situación de interinidad del gobierno en funciones ha impedido renovarlas
El bloqueo político derivado de la falta de pactos costará 14 millones de euros al bolsillo de los extremeños. Es el impacto económico que confirma la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la desaparición en 2026 de parte de las bonificaciones fiscales que se aprobaron en 2024 y que el año pasado mantuvo la Ley 1/2025 pactada por PP y Vox. Medidas como la gratuidad de las licencias de caza y pesca, la rebaja de la ITV para vehículos agrícolas o la exención de la tasa por dirección y certificación de obras tenían una vigencia temporal limitada al 31 de diciembre de 2025 y la situación de interinidad del gobierno en funciones ha impedido renovarlas.
«Las bonificaciones y tasas de precios públicos no están en vigor porque no tenemos presupuesto aprobado y tenemos la situación que tenemos al estar el gobierno actual en funciones», afirman desde la Consejería de Hacienda. «La política fiscal de la Junta de Extremadura siempre está centrada en la justicia y en la igualdad, cuando podamos retomarla, seguiremos la senda iniciada en 2023», añaden desde el departamento que dirige Elena Manzano.
Sin cobertura legal
Con la convocatoria anticipada de elecciones ya se daba por descontado que esas bonificaciones iban a rebasar su horizonte temporal sin una nueva cobertura legal. Aun así, un acuerdo rápido para la investidura habría permitido acortar ese periodo de vacío y evitar que la situación se prolongara.
Pero tres meses después el acuerdo no ha llegado, la comunidad sigue en interinidad, sin fecha para una nueva investidura y con un ejecutivo en funciones sin margen político para impulsar una norma que reactive ese paquete de rebajas. De modo que su caída empieza ya a tener una traducción directa en el bolsillo de los ciudadanos.
Impacto de 14 millones
La Consejería de Hacienda y Administración Pública cifra en 14 millones de euros el impacto de la desaparición de estas ventajas fiscales. La factura afecta a bonificaciones muy concretas y reconocibles para miles de extremeños, desde la gratuidad de las licencias de caza y pesca hasta la rebaja de la ITV para vehículos profesionales y agrícolas, pasando por exenciones en tasas administrativas, títulos académicos, certificaciones de obras públicas o precios ligados a servicios educativos y juveniles.
AJD y canon del agua
También han quedado sin efecto el tipo reducido del 0,1% en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para determinadas viviendas medias (la disposición adicional segunda dice que se aplicará «durante el año 2025» y exige además que el devengo se produzca entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025) y la bonificación del 75% del canon de saneamiento en la factura del agua.
La caída de esas medidas temporales no afecta, sin embargo, a toda la arquitectura fiscal aprobada el año pasado. Siguen en vigor las reformas de carácter estructural que la Ley 1/2025 introdujo en impuestos cedidos y tributos propios, como las nuevas deducciones autonómicas en el IRPF ligadas al alquiler, la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares no directos y convivientes sin parentesco, los tipos reducidos en Transmisiones Patrimoniales o la nueva regulación sobre el juego y los aprovechamientos cinegéticos.
Lo que ha desaparecido en 2026 es el paquete extraordinario que la propia ley limitó expresamente a 2025. Su continuidad exigía una nueva norma fiscal específica o bien unos nuevos presupuestos que permitieran sostener esas medidas, pero el bloqueo ha impedido repetir la fórmula que se aplicó el año pasado.
Tasas y precios públicos afectados
Con bonificación del 50%:
- Tasa por ordenación de los transportes por carretera y otras actuaciones facultativas
- Tasa para la emisión o sustitución de la tarjeta de transporte subvencionado para mayores de 60 años
- Tasa por inspecciones técnicas de vehículos en inspecciones periódicas de vehículos pesados, agrícolas y profesionales
- Tasa por pruebas de laboratorio en matanzas domiciliarias
- Tasa por prestación de servicios facultativos veterinarios
- Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de las vías pecuarias
- Tasa por participación en pruebas oficiales para la obtención del certificado de profesionalidad
- Tasa por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales de enseñanzas no universitarias:
- Formación Profesional
- Bachiller
- Escuela Oficial de Idiomas
- Conservatorios
- Duplicados por extravío o modificación
- Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño y Arte Dramático
- Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño
- Enseñanzas Deportivas
Con bonificación del 100%:
- Tasa por prestación de servicios administrativos: certificados, compulsa de documentos, informes, expedición y digitalización de copias y venta de impresos
- Tasa por dirección y certificación de obras
- Tasa por autorización para la declaración de terreno cinegético con prohibición de cazar
- Tasa por expedición de licencias de caza
- Tasa por expedición de licencias de pesca
- Precio público por prestación de servicio del carné joven europeo
- Precio público por servicios de enseñanzas de idiomas para pruebas homologadas del nivel B1 de inglés dirigidas al alumnado de 4º de ESO o del último curso de grado medio de FP en proyecto bilingüe
- Precio público por prestación de servicios en centros de educación infantil dependientes de la Junta para escolares de 1 a 2 años y de 2 a 3 años
Otras medidas que han decaído
- Tipo reducido del 0,1% en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para determinadas viviendas medias
- Bonificación del 75% del canon de saneamiento
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- El 'Imserso extremeño' amplía destinos: México, Tailandia y Egipto, entre los viajes con descuentos para mayores
- Llega el relevo de la ganadería extremeña: de empezar con cinco ovejas a encontrar futuro en el campo
- Estos son los 160 municipios extremeños con ayudas por los daños de las borrascas