El buen tiempo se instala en Extremadura: martes de sol, nubes dispersas y temperaturas suaves
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas de hasta 23 grados en Badajoz y viento flojo, en una jornada de calma primaveral
Extremadura disfruta de una primavera pletórica. Por ello, este martes, 24 de marzo de 2026, Extremadura disfrutará de una jornada de cielos poco nubosos o despejados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la tarde, se espera la formación de algunas nubes de evolución diurna en la mitad sur de la comunidad, mientras que en el norte podrán aparecer algunas nubes altas.
Temperaturas suaves para un día primaveral
Las temperaturas en Extremadura no experimentarán grandes variaciones y se mantendrán dentro de los valores propios de esta época del año. Las máximas rondarán los 23 grados en Badajoz y 22 en Mérida, mientras que en Cáceres la máxima se quedará en 19 grados y en Plasencia en 20 grados. Las mínimas se situarán entre 7 y 9 grados en la mayoría de las localidades.
Viento flojo y variable
El viento soplará de componente este durante las primeras horas, pero se espera que tendiendo a variable se mantenga flojo a lo largo de todo el día. No se prevén vientos fuertes ni condiciones meteorológicas adversas, lo que contribuirá a una jornada tranquila, ideal para actividades al aire libre.
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- El 'Imserso extremeño' amplía destinos: México, Tailandia y Egipto, entre los viajes con descuentos para mayores
- Llega el relevo de la ganadería extremeña: de empezar con cinco ovejas a encontrar futuro en el campo
- Estos son los 160 municipios extremeños con ayudas por los daños de las borrascas
- Los empleados públicos de Extremadura tendrán espacios de escucha y canales seguros de internet para plantear sus demandas