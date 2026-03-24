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Proceso selectivo en tela de juicio

CCOO insta al SES a asumir su responsabilidad por los "fallos" en las oposiciones de Enfermería

El sindicato niega haber sido consultado sobre las incidencias en el examen de enfermería, contradiciendo al Servicio Extremeño de Salud (SES)

Aspirantes durante una oposición.

Aspirantes durante una oposición. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) niega que fuera informado ni consultado sobre las incidencias en el examen de oposiciones de la categoría de enfermería como ha trasladado el Servicio Extremeño de Salud (SES) "en un intento de disolver su responsabilidad ante los fallos detectados en estas oposiciones".

Según informa el sindicato en un comunicado de prensa este martes, un buen número de aspirantes a las plazas de enfermería criticaron después del examen que había plantillas con normas en las mesas antes de iniciar el ejercicio y exámenes a los que les faltaban hojas. "No es cierto que ni el tribunal ni el propio SES comunicarán al sindicato, ni que había habido estas incidencias, ni que habían sido resueltas, ni cómo se resolvieron", ha aseverado.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha instado al SES a que asuma su responsabilidad "sin intentar justificarse con expresiones como que las incidencias fueron puestas en conocimiento de las organizaciones sindicales".

La elección de los tribunales "no ha sido adecuada"

Asimismo, CCOO considera que la elección de los tribunales afectados por plazas que han quedado desiertas no ha sido la adecuada por parte del SES.

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El sindicato ha reivindicado además el papel de la Mesa Sectorial y ha pedido a la consejera de Salud y Servicios Sociales a que respete el funcionamiento de este órgano "y no pretenda que otros asuman sus errores de cálculo". "Esta ha sido una desafortunada actuación más de esta consejera, que CCOO espera no continúe en el cargo", concluye el comunicado.

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