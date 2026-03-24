Choque por el Infoex en Nuñomoral: bomberos rechazan el cierre y la Junta lo justifica por operatividad

Bomberos forestales de la comarca de Las Hurdes han mostrado este martes su rechazo al cierre de la base del Plan Infoex en Nuñomoral y su traslado a Vegas de Coria, una decisión que ha generado críticas políticas y una respuesta del Ejecutivo regional, que defiende la medida por motivos operativos.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, junto a los diputados David Araújo y Alba Soto, ha respaldado a los efectivos y ha considerado "inconcebible" el cierre de una base en una zona de alto riesgo de incendios, rodeada de una amplia masa forestal. A su juicio, el traslado a una ubicación situada a unos 10 kilómetros puede suponer la pérdida de un tiempo "indispensable" para actuar en los primeros momentos de un fuego.

El Periódico Extremadura

De Miguel ha recordado los grandes incendios vividos en la zona y ha advertido de la situación de algunas pedanías con accesos limitados, donde los vecinos pueden quedar "cercados por el fuego". En este contexto, ha defendido que la solución pasa por invertir en la base existente, mejorarla y reforzar los retenes, en lugar de proceder a su cierre.

Además, ha criticado el estado "lamentable" de algunas infraestructuras del Infoex y ha reclamado más efectivos, señalando que durante la época de alto riesgo no se incrementará la plantilla, pese a las necesidades detectadas en la región.

La Junta defiende la reorganización

Frente a estas críticas, la Junta de Extremadura ha aclarado que la decisión consiste en una reunificación de las bases de Nuñomoral y Vegas de Coria en un único centro, lo que, según ha señalado, "no altera" el número de bomberos forestales de la unidad.

La Consejería de Gestión Forestal ha defendido que esta reorganización supone "una evidente ventaja operativa", al permitir una mejor coordinación de toda la plantilla, en línea con el modelo del resto del dispositivo, que cuenta con decenas de bases distribuidas por la región.

El Ejecutivo ha explicado que la base de Nuñomoral ha sufrido daños tras el reciente tren de borrascas, lo que la deja inhabilitada como centro de trabajo, y ha indicado que su futuro uso se analizará en una mesa técnica con los representantes de los trabajadores.

Ubicación y tiempos de respuesta

La Junta ha justificado la elección de Vegas de Coria por tratarse de una base más moderna y situada junto a la carretera principal de Las Hurdes, lo que, a su juicio, permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante incendios forestales.

En este sentido, ha subrayado que la protección de Nuñomoral "está garantizada", al contar con varias unidades cercanas: la de Vegas de Coria, otra en Casares de las Hurdes y efectivos del Sepei en la propia localidad, además de otras bases en la comarca.

Asimismo, ha recordado que este cambio figura en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Infoex aprobado en junio de 2025, con el respaldo de los sindicatos representados en la Mesa.