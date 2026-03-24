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Acuerdo del Consejo de Gobierno

Extremadura destina más de 7,8 millones de euros a servicios sociales para mayores y lucha contra la soledad

Con más de 4,3 millones de euros, la Junta de Extremadura ampliará las plazas en residencias, centros de día y de noche para mayores, pasando de 2.209 en 2025 a 2.404 en 2026

Un mayor regresa a su hogar tras hacer una compra.

Un mayor regresa a su hogar tras hacer una compra. / EUROPA PRESS

L. L.

Cáceres

La Junta de Extremadura ha aprobado dos programas de colaboración económica municipal (PCEM) en materia de servicios sociales dotados con más de 7,8 millones de euros para 2026, destinados a reforzar la atención a personas mayores y combatir la soledad no deseada, especialmente en el ámbito rural.

Del total, 4,3 millones de euros se destinarán a financiar servicios de atención residencial, centros de día y centros de noche dirigidos a personas mayores autónomas o con grado I de dependencia, lo que permitirá además ampliar el número de plazas, que pasarán de 2.209 en 2025 a 2.404 en 2026, en una apuesta por garantizar recursos cercanos y adaptados a la evolución de la dependencia.

Refuerzo de servicios en el entorno rural

A esta línea se suma una segunda partida de 3,5 millones de euros para el servicio de proximidad y atención a la soledad, orientado a personas mayores que viven solas o en entornos rurales, así como a sus cuidadores, con el fin de favorecer la permanencia en el hogar, promover la autonomía personal y prevenir situaciones de aislamiento mediante apoyos técnicos, humanos o de respiro familiar.

Como novedad, la Junta ha duplicado la financiación de este programa y ha modificado los criterios de acceso, elevando el umbral hasta 6,25 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que permitirá ampliar significativamente su alcance territorial.

María Teresa Echalecu, una mujer de 91 años, que ha tenido en su casa un robot Temi, diseñado para ayudar a las personas mayores en su día a día y afrontar la soledad no deseada.

María Teresa Echalecu, una mujer de 91 años, que ha tenido en su casa un robot Temi, diseñado para ayudar a las personas mayores en su día a día y afrontar la soledad no deseada.

EPC

Más municipios beneficiados

Con estos cambios, el Ejecutivo regional prevé que el programa llegue a 79 municipios en 2026, frente a los 45 del año anterior y los 18 de 2024, consolidando su implantación en el medio rural.

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La portavoz en funciones, Elena Manzano, ha subrayado que el objetivo es "apoyar la permanencia en los hogares el máximo tiempo posible", garantizando al mismo tiempo servicios de calidad y proximidad, y ha enmarcado estas medidas en una estrategia para facilitar un envejecimiento digno, retrasar la institucionalización y fijar población en el territorio.

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