Extremadura lidera el incremento de las exportaciones en España con un alza del 38% en enero y dispara sus ventas a Francia

Extremadura arrancó 2026 con un fuerte impulso en el comercio exterior y se colocó en enero como la comunidad autónoma con mayor crecimiento porcentual de las exportaciones en toda España. La región alcanzó los 335,2 millones de euros en ventas al exterior, lo que supone un aumento del 38% respecto al mismo mes del año anterior. Al mismo tiempo, las importaciones extremeñas descendieron un 7,7%, hasta situarse en 169,9 millones de euros, consolidando así una evolución especialmente positiva para la balanza comercial regional.

Mercado francés

El principal destino de los productos extremeños fue Francia, mercado al que se dirigieron exportaciones por valor de 91,5 millones de euros. El dato más destacado fue el espectacular crecimiento del 120,2% de las ventas extremeñas al mercado francés, que aparece como el principal socio comercial de la comunidad. En el capítulo de las importaciones, Polonia se convirtió en el principal país de origen, con compras por valor de 29,4 millones de euros, tras experimentar un notable incremento del 217,9%.

Por sectores, la estructura exportadora de Extremadura estuvo encabezada por las semimanufacturas no químicas, con 149,9 millones de euros, y por los productos de alimentación, que sumaron 106,8 millones. Estos datos reflejan el peso de la industria transformadora y del sector agroalimentario en el comercio exterior extremeño, dos pilares que siguen sosteniendo la proyección internacional de la economía regional. En cuanto a las importaciones, destacaron especialmente los bienes de equipo, con 74,6 millones de euros.

Conjunto del país

En el conjunto nacional, el déficit comercial español se redujo un 35,2% en enero, hasta los 4.010 millones de euros, debido principalmente al descenso de las importaciones energéticas. Según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las importaciones energéticas cayeron un 33,2%, lo que permitió una mejora significativa del saldo comercial de España. Las exportaciones de bienes alcanzaron los 28.927 millones de euros, un 2,9% menos que en enero de 2025, mientras que las importaciones bajaron un 8,4%, hasta los 32.937 millones.

Tasa de cobertura

La tasa de cobertura nacional, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, se situó en enero en el 87,8%, cinco puntos por encima de la registrada un año antes. Además, el déficit no energético se redujo un 18%, hasta los 2.775,1 millones de euros, mientras que el déficit energético cayó un 49,2% y se situó en 3.417,8 millones. Estos datos apuntan a una mejora general del comercio exterior español en el arranque del año.

En el ámbito territorial, Extremadura lideró con claridad el crecimiento exportador entre las comunidades autónomas, por delante de Asturias, que subió un 12,7%, y Murcia, con un 6,6%. Frente al tirón extremeño, las mayores caídas de las exportaciones se registraron en Baleares, con un descenso del 30,7%, seguida de La Rioja, con un 13,8%, y Canarias, con un 10,8%. La evolución sitúa a la región extremeña como el territorio más dinámico del país en ventas al exterior durante el primer mes del año.

Envíos a la UE

Por mercados, las exportaciones españolas a la Unión Europea, que representan el 63,9% del total, bajaron un 2,5% interanual, aunque crecieron en socios clave como Francia y Portugal. El informe también pone de relieve el incremento de las ventas a destinos como Malta, Australia, Eslovenia y Letonia, mientras que descendieron con fuerza las exportaciones a países como Taiwán, India, Chile o Croacia. Fuera de Europa, destacó el aumento de las exportaciones a Oceanía, del 63,2%, frente a las caídas en América Latina, América del Norte, África y Asia.

Por sectores, en el conjunto de España el mayor peso de las exportaciones correspondió a alimentación, bebidas y tabaco; bienes de equipo; y productos químicos. Sin embargo, mientras los bienes de equipo crecieron un 3,9%, las exportaciones de alimentación retrocedieron un 7,3% y las de productos químicos cayeron un 10,3%, lo que evidencia un comportamiento desigual entre los principales motores del comercio exterior. En las importaciones, los bienes de equipo aumentaron un 1,8%, mientras los productos energéticos registraron uno de los mayores descensos, con un 33,2% menos.