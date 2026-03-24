Los extremeños responden con creces al llamamiento por falta de sangre, pero el Banco pide no bajar el ritmo ante la Semana Santa

El llamamiento urgente del Banco de Sangre de Extremadura ha tenido respuesta. Las donaciones han repuntado desde el pasado miércoles y han permitido mejorar las reservas tras conocerse la falta de sangre que obligó a reprogramar tres operaciones no urgentes En Badajoz, Cáceres y Plasencia.

Según ha explicado Álvaro Vaquero, responsable del Área de Promoción del centro, entre los días 18 y 21 de marzo se han recogido 740 bolsas de sangre en colectas, frente a las 680 previstas, con lo que los índices se han superado en 60 donaciones. Si se suman los puntos fijos hospitalarios, la cifra asciende a 782 donaciones en ese periodo.

"Las colectas están funcionando muy bien porque hemos superado las donaciones, pero lo que más está funcionando son los puntos fijos de donación, donde en un solo día se han superado las 100 bolsas", ha señalado Vaquero.

Mejora de reservas, pero con cautela

Este incremento ha permitido recuperar parcialmente los niveles de sangre almacenada, sobre todo en los grupos más sensibles. A pesar de la respuesta ciudadana, el responsable de promoción insiste en que para equilibrar las reservas necesitan que se cumplan las previsiones en los próximos días. "Las reservas de grupo 0 positivo y 0 negativo están aumentando, pero necesitamos continuar; necesitamos que no cesen las donaciones", ha advertido.

El comportamiento de los donantes, sin embargo, ha sido desigual. El miércoles se superaron las previsiones en 15 donaciones, mientras que el jueves y el viernes se quedaron ligeramente por debajo. El sábado marcó un repunte destacado, con 54 donaciones más de lo esperado, y el lunes volvió a situarse en cifras ligeramente superiores.

A estos datos se suman los registros hospitalarios, donde solo en la jornada de este lunes se alcanzaron 102 donaciones, una cifra aún pendiente de cierre administrativo.

Semana Santa, punto crítico

Pese a la mejora, el Banco de Sangre pone el foco en los próximos días. La llegada de Semana Santa supondrá varios días sin colectas, lo que puede volver a tensionar las reservas.

El Banco de Sangre sitúa ahora el foco en los próximos días. La llegada de Semana Santa implicará jornadas sin colectas —jueves, viernes y domingo—, lo que puede volver a tensionar las reservas. "Prevemos una caída, porque la semana que viene no hay colectas de donación", ha explicado Vaquero.

El objetivo es llegar al inicio del periodo festivo con un nivel suficiente que permita mantener la actividad asistencial sin restricciones. "Necesitamos tener buena reserva antes del jueves de Semana Santa", ha insistido.

Posible vuelta a la normalidad

La evolución positiva abre la puerta a recuperar la normalidad en los hospitales extremeños. Vaquero ha apuntado que la evolución es positiva, aunque la decisión sobre la actividad quirúrgica depende de la dirección del Banco de Sangre.

"Si seguimos así, yo creo que volveremos a la normalidad para después de Semana Santa", ha indicado, si bien ha matizado que esa decisión no depende directamente de su área.

Falta de relevo generacional y facilidades

Más allá del repunte puntual, desde las hermandades de donantes advierten de un problema estructural. Jesús Domínguez, presidente regional de varias hermandades, ha señalado la falta de relevo generacional como uno de los factores clave en la caída de las colectas en los últimos años.

"Los pueblos se están quedando sin juventud. Cada vez que vamos a un pueblo sacamos la mitad de las colectas que se sacaban antes, porque no hay gente joven", ha afirmado.

Las campañas en universidades tampoco están logrando el impacto esperado. "Estamos intentando hacer campañas de mentalización en las universidades, pero es muy difícil", ha indicado.

Piden más facilidades para donar

Domínguez también ha puesto el acento en la necesidad de facilitar la donación, especialmente en horario de tarde. "En Cáceres no hay ningún sitio donde se pueda hacer una colecta de sangre por la tarde, excepto un día al mes, que siempre es un éxito absoluto", ha afirmado, defendiendo que ampliar horarios podría ayudar a captar más donantes.

En la misma línea, ha insistido en la importancia de adaptar el sistema a la disponibilidad de la población. "Al donante hay que atenderle bien, porque cada donación es un acto que salva vidas", ha subrayado.

Donantes habituales y nuevos perfiles

Respecto al perfil del donante, Vaquero ha explicado que sigue siendo mayoritariamente el habitual, aunque también se ha registrado la incorporación de nuevos participantes. Entre los días 18 y 21 se han contabilizado 36 nuevos donantes, una cifra que podría aumentar con las colectas en entornos universitarios. "Hoy tenemos colectas en facultades donde seguramente obtengamos muchos donantes nuevos", ha señalado el responsable de promoción.

Pese a la mejora, el mensaje del Banco de Sangre se mantiene sin cambios: la situación evoluciona favorablemente, pero no está resuelta. "La gente ha respondido a la llamada del Banco de Sangre. Llevamos buen ritmo y pedimos que no se detengan las donaciones", ha concluido Vaquero.