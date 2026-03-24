Feijóo ve "muy avanzada" la negociación con Vox en Extremadura

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado este martes a Extremadura en el centro del tablero político al asegurar que la negociación para formar gobierno en la comunidad está "muy avanzada", en un momento en el que el bloqueo institucional se prolonga desde las elecciones del pasado 21 de diciembre. Sus palabras no solo apuntan a un avance en las conversaciones con Vox, sino que dibujan un escenario en el que los próximos días pueden resultar decisivos para desencallar una situación que empieza a tensionar los tiempos políticos.

"Esta semana hay un contacto ya más formal", ha afirmado el líder popular, dejando entrever que las negociaciones han superado la fase preliminar y entran ahora en un terreno más concreto. La presión es mayor en cuanto que Vox no apoyó el primer intento de investidura de Guardiola, y el 4 de mayo es la fecha límite si no se quieren volver a convocar elecciones.

Presión para desbloquear Extremadura

Feijóo ha insistido en que la situación actual no es sostenible en el tiempo y ha elevado el tono para reclamar una solución en Extremadura. "No es razonable que siga sin gobierno", ha señalado, en una afirmación que conecta con la creciente tensión política y social por cerrar un Ejecutivo en la región.

En ese contexto, ha defendido que el Partido Popular hará "todo lo posible para que haya gobiernos" en Extremadura, pero también en otros territorios donde las negociaciones siguen abiertas, como Aragón o Castilla y León. El mensaje, más allá de la comunidad extremeña, apunta a una estrategia nacional de cierre de acuerdos que permita consolidar el mapa autonómico surgido de las urnas.

El dirigente popular ha remarcado que su prioridad es "dar estabilidad" a los ciudadanos, apelando a la responsabilidad de las fuerzas políticas para respetar el resultado electoral y evitar una repetición de comicios que añadiría más incertidumbre.

Relación con Vox sin confrontación

En paralelo a ese avance negociador, Feijóo ha optado por un perfil bajo en su relación con Vox, evitando alimentar el choque político en un momento clave. "Yo no voy a provocar al señor Abascal ni a Vox, porque no me parece responsable", ha afirmado, en una declaración que busca rebajar la tensión y facilitar el entendimiento.

El líder del PP ha dejado claro que no entrará en dinámicas de confrontación ni responderá a críticas, en un intento de preservar un clima que favorezca el acuerdo. Al mismo tiempo, ha marcado límites al recordar que la decisión final sobre la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos corresponde exclusivamente a ese partido: "Vox entrará en los gobiernos si lo considera oportuno".

Este planteamiento refleja un equilibrio entre la necesidad de pactar y la voluntad de no aparecer condicionado públicamente por su socio potencial.

Margen autonómico y marco nacional

Feijóo también ha querido subrayar que los líderes territoriales del PP cuentan con autonomía para negociar, aunque siempre dentro de un marco general coordinado desde la dirección nacional. Esa combinación de margen autonómico y supervisión desde Génova forma parte de la estrategia del partido para afrontar negociaciones simultáneas en varias comunidades.

En este sentido, ha insistido en que el PP actuará conforme a criterios de "proporcionalidad", respetando los resultados electorales y buscando fórmulas que garanticen la estabilidad de los gobiernos que se formen.

El mensaje apunta a una línea de actuación común, pero adaptable a cada territorio, en función del equilibrio de fuerzas y las condiciones de cada negociación.

También desde el PP extremeño

El mensaje lanzado por Alberto Núñez Feijóo sobre el avance de las negociaciones en Extremadura ha encontrado este martes respaldo en el propio Gobierno autonómico en funciones. Desde la Junta, la portavoz Elena Manzano ha coincidido en señalar que el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox debe cerrarse "lo antes posible", insistiendo en la "predisposición total" mostrada por María Guardiola desde el inicio de las conversaciones.

En esa misma línea, Manzano ha reclamado poner fin a la situación de bloqueo institucional tras las elecciones del 21 de diciembre y ha subrayado que la prioridad pasa por dotar a la región de estabilidad para seguir impulsando el crecimiento económico y la prestación de servicios públicos. Según ha trasladado, el Ejecutivo autonómico trabaja "desde el primer momento" con el objetivo de materializar un pacto que permita la continuidad del actual proyecto político.

La portavoz ha evitado entrar en la confrontación entre PP y Vox a nivel nacional y ha defendido que el foco debe situarse en los intereses de Extremadura. Así, ha reiterado que lo importante es que el acuerdo sea una realidad cuanto antes para "seguir avanzando", en línea con lo que, a su juicio, demandan los ciudadanos.

Impacto económico del bloqueo

Además, Manzano ha puesto el acento en las limitaciones derivadas del Gobierno en funciones, aunque ha asegurado que la administración ha mantenido su actividad dentro del marco legal. En este contexto, ha recordado que se ha modificado la Ley de Transición entre Gobiernos con el apoyo de Vox para garantizar la ejecución de fondos y evitar bloqueos administrativos.

Sobre el impacto económico, ha vinculado las dificultades actuales a la prórroga presupuestaria, que, según ha indicado, ha supuesto una merma de 577 millones de euros, más que a la propia situación de interinidad del Ejecutivo. También ha defendido que no existe riesgo de pérdida de fondos europeos, tras las medidas adoptadas para asegurar su ejecución, especialmente en el caso de los recursos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).