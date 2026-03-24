Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 24 de marzo de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 24 de marzo de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
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