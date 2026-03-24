Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Afirman que unen fuerzas por la necesidad de apuntalar la cohesión interna del partido y construir una alternativa sólida ante los próximos ciclos electorales

Aparcar en Cáceres se ha convertido en una prueba de paciencia, especialmente en zonas como el entorno del Paseo de Cánovas, donde la alta demanda de estacionamiento dificulta encontrar un hueco libre

La plaza Mayor de Cáceres se convierte en un punto clave durante la Semana Santa, donde convergen diversas procesiones y se viven momentos muy emotivos

Medidas como la gratuidad de las licencias de caza y pesca, la rebaja de la ITV para vehículos agrícolas o la exención de la tasa por dirección y certificación de obras tenían una vigencia temporal limitada al 31 de diciembre de 2025 y la situación de interinidad del gobierno en funciones ha impedido renovarlas

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