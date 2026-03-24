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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Blanca Martín y Álvaro Sánchez Cotrina.

Blanca Martín y Álvaro Sánchez Cotrina. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Blanca Martín y Sánchez Cotrina sellan una candidatura única a pocas horas de la entrega de avales para las Primarias del PSOE

Afirman que unen fuerzas por la necesidad de apuntalar la cohesión interna del partido y construir una alternativa sólida ante los próximos ciclos electorales

Más coches y menos plazas, la ecuación que dificulta aparcar en Cáceres cada día: estas son las zonas más complicadas para dejar tu vehículo

Aparcar en Cáceres se ha convertido en una prueba de paciencia, especialmente en zonas como el entorno del Paseo de Cánovas, donde la alta demanda de estacionamiento dificulta encontrar un hueco libre

¿Dónde ver cada procesión en Cáceres esta Semana Santa? Estos son los mejores puntos

La plaza Mayor de Cáceres se convierte en un punto clave durante la Semana Santa, donde convergen diversas procesiones y se viven momentos muy emotivos

El bloqueo de los pactos motiva que los extremeños paguen 14 millones de euros más en impuestos

Medidas como la gratuidad de las licencias de caza y pesca, la rebaja de la ITV para vehículos agrícolas o la exención de la tasa por dirección y certificación de obras tenían una vigencia temporal limitada al 31 de diciembre de 2025 y la situación de interinidad del gobierno en funciones ha impedido renovarlas

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