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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Blanca Martín y Sánchez Cotrina sellan una candidatura única a pocas horas de la entrega de avales para las Primarias del PSOE
Afirman que unen fuerzas por la necesidad de apuntalar la cohesión interna del partido y construir una alternativa sólida ante los próximos ciclos electorales
Más coches y menos plazas, la ecuación que dificulta aparcar en Cáceres cada día: estas son las zonas más complicadas para dejar tu vehículo
Aparcar en Cáceres se ha convertido en una prueba de paciencia, especialmente en zonas como el entorno del Paseo de Cánovas, donde la alta demanda de estacionamiento dificulta encontrar un hueco libre
¿Dónde ver cada procesión en Cáceres esta Semana Santa? Estos son los mejores puntos
La plaza Mayor de Cáceres se convierte en un punto clave durante la Semana Santa, donde convergen diversas procesiones y se viven momentos muy emotivos
El bloqueo de los pactos motiva que los extremeños paguen 14 millones de euros más en impuestos
Medidas como la gratuidad de las licencias de caza y pesca, la rebaja de la ITV para vehículos agrícolas o la exención de la tasa por dirección y certificación de obras tenían una vigencia temporal limitada al 31 de diciembre de 2025 y la situación de interinidad del gobierno en funciones ha impedido renovarlas
Comienzan las obras de renovación de las centrales técnicas del Hospital Universitario de Badajoz con una inversión de 11 millones
Permitirá cambiar el "corazón del hospital" después de décadas sin sustituirse
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- El 'Imserso extremeño' amplía destinos: México, Tailandia y Egipto, entre los viajes con descuentos para mayores
- Llega el relevo de la ganadería extremeña: de empezar con cinco ovejas a encontrar futuro en el campo
- Estos son los 160 municipios extremeños con ayudas por los daños de las borrascas
- Los empleados públicos de Extremadura tendrán espacios de escucha y canales seguros de internet para plantear sus demandas