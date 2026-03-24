Semana Santa con niños en Extremadura: planes al aire libre, Extremadura en miniatura y aventuras sin agobios

La Semana Santa en Extremadura no se ha vivido solo a ritmo de tambores y pasos. Entre una procesión y la siguiente, la región se ha prestado a un plan familiar muy agradecido: actividades sencillas, muchas al aire libre y sin necesidad de grandes desplazamientos, como propone la sección “Viajar con niños” de Turismo de Extremadura (Junta). Ahí han cabido desde experiencias gastronómicas hasta cuevas y minas abandonadas, naturaleza, y planes de observación de aves y estrellas pensados para ir con peques.

## Un “comodín” para cualquier día: Extremadura en miniatura (y gratis)

Cuando el tiempo ha sido incierto o se ha querido un plan corto, el Parque Temático de Extremadura (en Montehermoso) ha funcionado como apuesta segura: un paseo por réplicas en pequeño formato de monumentos icónicos de la región, “ideal para visitarlo con niños” y con entrada gratuita.

Además, su enfoque didáctico permite que los niños “viajen” en una tarde desde el puente romano de Alcántara a la Puerta de Palmas de Badajoz sin que nadie pregunte “¿queda mucho?”.

## Naturaleza sin masificación: Tajo-Tejo Internacional para ir con calma

Para familias que buscan campo abierto (y cero prisas), Turismo de Extremadura ha presentado el Tajo-Tejo Internacional como un destino “idóneo” para viajar y divertirse de forma segura y sin aglomeraciones, en plena Reserva de la Biosfera transfronteriza.

Es el tipo de plan que encaja bien en Semana Santa: picnic, miradores, ratos de exploración y ese “silencio” que, con niños, a veces dura lo que tarda alguien en ver una piedra bonita.

## Monfragüe y el juego de mirar al cielo

Si hay un clásico familiar en Extremadura es Monfragüe, porque convierte una excursión en una especie de “búsqueda del tesoro”: localizar buitres, seguir vuelos, asomarse a miradores y dejar que el parque haga el resto. Turismo de Extremadura lo ha descrito como un entorno único donde el vuelo del buitre negro y leonado “pinta el cielo”.

## Geología para niños curiosos: el Geoparque como aula al aire libre

Otra idea distinta (y muy “de aprender sin darse cuenta”) ha sido el parque temático de la geología, vinculado al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara: rocas, minerales, fósiles y paisajes que suelen enganchar a niños con vena exploradora. Turismo de Extremadura lo ha planteado como un espacio donde se combinan paisaje, fauna y patrimonio, “ideal si viajas con niños”.

## Plan de “descarga de energía”: la opción acuática y de ocio en Badajoz

Para días en los que toca quemar energía, Turismo de Extremadura también ha recomendado un plan de ocio familiar en Badajoz (Lusiberia/AquaBadajoz), con zona infantil y actividades pensadas para los más pequeños (minigolf, karts, juegos, etc.).

## Consejos prácticos para Semana Santa (sin complicarse)

Noticias relacionadas