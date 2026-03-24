Semana Santa con niños en Extremadura: planes al aire libre, Extremadura en miniatura y aventuras sin agobios

Después de tres meses sin puentes ni minivacaciones, la Semana Santa se convierte en el objetivo principal de los ciudadanos para iniciar un periodo de desconexión, descanso, relax y asueto. Los más afortunados disfrutan de una semana de holganza y los menos de los cuatro días festivos. Pero, y a pesar de los tan deseados días de relajación, no siempre se sabe en qué ocupar ese tiempo.

Para esos extremeños indecisos con niños o que lo dejan para última hora, y para aquellos turistas que no conocen Extremadura y viajan con menores estas sugerencias, además de las procesiones de la Pasión extremeña, les permitirán reconstruirse, tomar fuerzas y entretener a los hijos.

De hecho, Extremadura se presta a planes familiares amenos, divertidos e imborrables: actividades sencillas, muchas al aire libre y sin necesidad de grandes desplazamientos, como propone la sección Viajar con niños de Turismo de Extremadura. Desde experiencias gastronómicas hasta cuevas y minas abandonadas, naturaleza, y planes de observación de aves y estrellas ideados para visitar con peques.

Paisaje en el Tajo Internacional. / Turismo Extremadura

Un comodín para cualquier día: Extremadura en miniatura (y gratis)

Cuando el tiempo es escaso o se piensa en un plan corto, la propuesta estrella se encuentra en el Parque Temático de Extremadura situado en Montehermoso (Cáceres) funciona como apuesta segura: un paseo por réplicas en pequeño formato de monumentos icónicos de la región y con entrada gratuita.

Además, el enfoque didáctico permite que los niños 'viajen' en una tarde desde el Puente Romano de Alcántara a la Puerta de Palmas de Badajoz.

Naturaleza sin masificación: Tajo-Tejo Internacional para ir con calma

Otra propuesta para la familia se encuentra en la naturaleza: el Tajo-Tejo Internacional como un destino ideal para viajar y divertirse de forma segura y sin aglomeraciones, en plena Reserva de la Biosfera transfronteriza.

La visita se acompaña de un pícnic, miradores, ratos de exploración y la sorpresa de los niños.

Monfragüe y el juego de mirar al cielo

Junto al Tajo internacional, un clásico familiar: el Parque Nacional de Monfragüe. Una búsqueda del tesoro para localizar buitres, seguir vuelos, asomarse a miradores y rutas de senderismo. Se trata de un entorno único donde el vuelo del buitre negro y leonado dibujan el cielo.

Geología para niños curiosos: el Geoparque como aula al aire libre

Otra idea distinta (y muy de aprender sin darse cuenta) es el parque temático de la geología, vinculado al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara: rocas, minerales, fósiles y paisajes que suelen enganchar a niños con vena exploradora. Un espacio donde se combinan paisaje, fauna y patrimonio, excelente si se viaja con menores.